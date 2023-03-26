Використання снарядів Yarmuk показав Генеральний штаб ЗСУ 25 березня. Жодних коментарів не було.

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Відомо, що реактивні 122-мм снаряди Yarmuk виготовляє Pakistani Ordnance Factories – пакистанська компанія.

Припускають, що ці снаряди – не пряма допомога Україні з боку Пакистану. Можливо, Yarmuk – закупівлі союзників України. Зокрема, допомогти могла Велика Британія. Відомо, що країна влаштувала свій "повітряний міст" між Пакистаном та Румунією. Так доставляли засекречені вантажі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Пакистан відправив через Німеччину снаряди для реактивних систем. Водночас у Пакистані спростували це повідомлення.

Польща збільшить виробництво снарядів

Матеуш Моравецький – прем'єр-міністр Польщі – заявив, що Польща у кілька разів збільшить виробництво боєприпасів. Офіційна Варшава робить це, аби допомогти Україні покрити потребу в снарядах. Зокрема, для цього планують відкрити декілька тисяч додаткових вакансій. Окрім того, Польща сподівається, що до ініціативи долучать приватні компанії.