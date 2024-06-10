В свое время Советский Союз изготовил тысячи таких авиабомб. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что использование КАБов зависит от противовоздушной обороны. Теперь и Украина начинает их испытания.
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Какие возможности будут иметь украинские КАБы
"И у нас, и у россиян от Советского Союза осталось много свободнопадающих авиабомб, в основном ФАБов. Это то вооружение, которое более 30 лет после распада СССР практически нигде не использовалось", – заметил Роман Свитан.
Однако если у противника хорошая противовоздушная оборона, то этими средствами невозможно работать. Ведь самолет должен выходить на цель и только тогда их сбрасывать. Бомба может лететь еще несколько километров, но она относительно точно попадает куда нужно.
В свое время россияне активно использовали бомбы свободного падения. Именно этими средствами они разрушали Мариуполь. Оккупанты быстрее, чем Украина нашли возможности поставить бомбу на специальные "крылья" и разработать специальную систему управления. В Украине ею будут управлять другим способом и работа над этим уже ведется.
Производство запущено, думаю, в ближайшее время мы увидим свободнопадающие бомбы, но уже как корректируемые авиабомбы. Они будут работать по российской территории,
– подчеркнул Роман Свитан.
Он добавил, что дальности будут примерно такие же, но все зависит от высоты и скорости сброса. Вероятно, дальность будет составлять 60 – 70 километров. К тому же партнеры предоставили нам так называемые JDAM – оборудование, которое может превратить обычную авиабомбу в управляемую. Украина ожидает, что также получит JDAM с улучшенной системой наведения.
Российские обстрелы: последние новости
- Оккупанты 10 июня сбросили 3 КАБа на Харьков. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, известно о по меньшей мере двух раненых. В Киевском районе города повреждены частные дома, под завалами могут быть люди. Всего по состоянию на 19 часов 10 июня известно о 7 пострадавших.
- От постоянных обстрелов также страдает Херсонщина. Оккупанты 8 июня сбросили с дрона взрывчатку на машину скорой помощи. В момент атаки медики ехали на вызов. Больше всего пострадал водитель – у него контузия и взрывная травма.
- Россияне убили в Донецкой области 12-летнего мальчика. Это произошло во время обстрела села Михайловка 3 июня. Тогда погибли два человека, один ранен. На мирных жителей сбросили авиабомбу, а затем обстреляли артиллерией.