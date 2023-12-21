Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что эти заголовки адресованы конкретным политическим элитам в западных странах, которые не до конца решили, должна ли Россия проиграть. Ведь если Украина не получит инвестирование от западных партнеров в полном объеме, то следует готовиться к новой войне с Россией через 3 – 5 лет.

К теме Когда в США кончатся деньги на военную помощь для Украины: в Пентагоне назвали четкую дату

Европа не может противостоять России

Западные политические элиты должны ответить на ключевой вопрос: сколько людей в Европе готовы воевать с Россией так, как воюет Украина?

Украина – единственная страна в Европе, которая может противостоять, в том числе психологически, России с финансовой, вооруженной помощью демократического мира. Может ли противиться России объединенная демократическая Европа? Нет, не может. Из этого европейцы делают соответствующие выводы,

– отметил советник главы ОПУ.

Европейским странам нужно приложить все усилия, чтобы Украина получила любые инструменты в необходимом количестве. Сегодня инвестиции в Украину совокупно составляют 100 миллиардов евро в год. Однако, чтобы эффективно противостоять России, завтра Евросоюзу придется тратить 3 – 10 триллионов евро.

Потому все эти публикации дают четкий месседж нашим европейским партнерам. Или вы инвестируете в Украину – единственную страну, которая умеет воевать, ведь мы эффективно воюем и у нас есть результат, кто бы что ни говорил. Или будете залиты кровью,

– подчеркнул Подоляк.

При этом западные журналисты, по его словам, не писали, в частности, о том, что на Южном направлении украинскими силами были ликвидированы воздушно-десантные, гвардейские дивизии России. В то же время, выходили статьи о том, что Украина якобы где-то потеряла.

Обратите внимание! Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря отметил, что Германия занимает второе место в перечне стран по объемам помощи Украине. Президент поблагодарил канцлера Олафа Шольца и правительство Германии за твердую поддержку нашей страны.

Если не Украина, тогда – никто

Однако Запад осознал: если не Украина, тогда никто. Это должно влиять на решения, принятые европейскими и американскими политиками.

Сегодня существенно увеличилась военная помощь от стран Северной Европы. Это связано также с агрессивными заявлениям Путина по поводу Финляндии и с созданием Ленинградского военного округа. Частично увеличивает поддержку Украины консервативная Старая Европа, та же Германия.

"Поэтому эти публикации дают более рельефное понимание политическим элитам на Западе. Они начинаются дискутировать, и тогда Украине будет легче отстаивать свои позиции", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Больше о помощи Украине от западных партнеров