Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что эти заголовки адресованы конкретным политическим элитам в западных странах, которые не до конца решили, должна ли Россия проиграть. Ведь если Украина не получит инвестирование от западных партнеров в полном объеме, то следует готовиться к новой войне с Россией через 3 – 5 лет.
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Европа не может противостоять России
Западные политические элиты должны ответить на ключевой вопрос: сколько людей в Европе готовы воевать с Россией так, как воюет Украина?
Украина – единственная страна в Европе, которая может противостоять, в том числе психологически, России с финансовой, вооруженной помощью демократического мира. Может ли противиться России объединенная демократическая Европа? Нет, не может. Из этого европейцы делают соответствующие выводы,
– отметил советник главы ОПУ.
Европейским странам нужно приложить все усилия, чтобы Украина получила любые инструменты в необходимом количестве. Сегодня инвестиции в Украину совокупно составляют 100 миллиардов евро в год. Однако, чтобы эффективно противостоять России, завтра Евросоюзу придется тратить 3 – 10 триллионов евро.
Потому все эти публикации дают четкий месседж нашим европейским партнерам. Или вы инвестируете в Украину – единственную страну, которая умеет воевать, ведь мы эффективно воюем и у нас есть результат, кто бы что ни говорил. Или будете залиты кровью,
– подчеркнул Подоляк.
При этом западные журналисты, по его словам, не писали, в частности, о том, что на Южном направлении украинскими силами были ликвидированы воздушно-десантные, гвардейские дивизии России. В то же время, выходили статьи о том, что Украина якобы где-то потеряла.
Если не Украина, тогда – никто
Однако Запад осознал: если не Украина, тогда никто. Это должно влиять на решения, принятые европейскими и американскими политиками.
Сегодня существенно увеличилась военная помощь от стран Северной Европы. Это связано также с агрессивными заявлениям Путина по поводу Финляндии и с созданием Ленинградского военного округа. Частично увеличивает поддержку Украины консервативная Старая Европа, та же Германия.
"Поэтому эти публикации дают более рельефное понимание политическим элитам на Западе. Они начинаются дискутировать, и тогда Украине будет легче отстаивать свои позиции", – подчеркнул Михаил Подоляк.
Больше о помощи Украине от западных партнеров
- Во время визита Владимира Зеленского в США 12 декабря было объявлено о новом пакете помощи от Вашингтона в размере 200 миллионов долларов. В него вошли, в частности, ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и другое оружие и техника.
- Также поддержку Украина получила от Норвегии, о чем было объявлено во время пребывания Владимира Зеленского в Осло с официальным визитом. Страна предоставит дополнительную финансовую и гуманитарную помощь на сумму в 800 миллионов долларов.
- Кроме того, Германия передала Украине новый пакет помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Также пакет состоит из 9 гусеничных вездеходов Bandvagn 206, 7390 боеприпасов до 155-мм артиллерии, 3 беспилотных машины для разминирования, 14 систем обнаружения дронов и другой техники и боеприпасов.