Украина – это 15 атомных блоков, если будет взрыв – конец всем, – Зеленский

Президент Украины записал отдельное обращение к миру из-за ядерной угрозы, созданной Россией. А ведь российские военные сейчас атакуют Запорожскую атомную электростанцию.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если сейчас их, россиян, не остановить – может быть катастрофа. Ведь никто не может предположить, произойдет ли ядерный взрыв.

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"Не допустите гибели Европы"

"Мы не знаем, чем закончится пожар на станции. Когда будет взрыв или когда его не произойдет", – отметил в видео Владимир Зеленский, комментируя угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС.

Надо остановить российских военных немедленно! Кричите своим политикам: Украина – это 15 атомных блоков. Если будет взрыв – это конец всем. Конец Европы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Только немедленные действия Европы могут все это остановить – добавил президент: "Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции!"

Видео обращения Владимира Зеленского из-за ядерной угрозы на ЗАЭС:

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