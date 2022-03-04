Володимир Зеленський наголосив: якщо зараз їх, росіян, не зупинити – може бути катастрофа. Адже ніхто не може передбачити, чи станеться ядерний вибух.

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"Не допустіть загибелі Європи"

"Ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції. Коли буде вибух, або коли його не станеться", – зазначив у відео Володимир Зеленський, коментуючи загрозливу ситуацію на Запорізькій АЕС.

Треба зупинити російських військових негайно! Кричіть своїм політикам: Україна – це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух – це кінець всім. Кінець Європи,

– наголосив Володимир Зеленський.

Тільки негайні дії Європи можуть все це зупинити – додав президент України: "Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції!"

Відео звернення Володимира Зеленського через ядерну загрозу на ЗАЕС:

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