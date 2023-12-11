Украина – лишь один эпизод в более широкой схеме, – в Чехии заявили об угрозе для НАТО от России

Украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, между тем Россия начала массированные наступления на нескольких направлениях. В Чехии считают, что, если Запад не обеспечит Украину всем необходимым, возникнет серьезная угроза успеха страны-агрессорки.

Если Запад перестанет поддерживать Украину, она проиграет, и ЕС, и НАТО столкнутся с Россией еще ближе. Поэтому европейское сообщество должно помогать Украине всеми возможными способами, такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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Какая главная задача союзников Украины

По словам Липавского, боевые действия постепенно перерастают в войну на истощение. И при таких условиях у России больше преимуществ, чем у Украины. У страны-агрессорки много ресурсов, и она не считается с человеческой жизнью.

Поэтому, по мнению дипломата, главная задача союзников Киева в новом году состоит в том, чтобы обеспечить его достаточным количеством военной техники. Именно поставки военной помощи Украине должны стать частью стратегии противодействия Западу вредному влиянию России в Европе.

В частности, в 2024 году союзники должны поставить для себя приоритетом найти мощности для производства необходимого количества артиллерийских боеприпасов, отметил Липавский.

Украина – только эпизод, в планах Путина дальше – НАТО

Министр уверен, что аппетиты Путина больше того, чтобы просто отхватить отдельные куски украинской территории, он хочет уничтожения Украины как таковой. О чем российский президент сам неоднократно говорил, отрицая существование украинцев как отдельной нации.

В то же время, глава МИД Чехии считает, что для государств-членов НАТО также существует угроза российской агрессии. О чем говорит стратегия страны-агрессорки – она намерена создать огромные армии.

Поэтому Украина — всего один эпизод в гораздо более широкой схеме. И в этом контексте любая помощь Киеву имеет смысл,

– подчеркнул дипломат.

Реальная угроза

На Западе и США все чаще звучат голоса, указывающие на реальность угрозы столкновения России и НАТО. В частности, в своем обращении к Конгрессу об этом заявил президент США. Джо Байден. Он не сомневается, что одержав победу в Украине, Путин посягнет на страны-члены Альянса.

По словам Байдена, если сейчас США откажутся финансово поддерживать Украину, завтра американским солдатам придется сразиться с российскими оккупантами.