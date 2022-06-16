Украина каждый месяц будет получать от США 1,5 миллиарда долларов помощи

В течение нескольких месяцев США собираются предоставлять Украине денежную помощь. Таким образом, хотят обеспечить стабильное государственное управление.

Речь идет о сумме 1,5 миллиарда долларов каждый месяц. Об этом заявил главный заместитель руководителя Отдела по Европе и Евразии в Госдепе США Дерек Гоган.

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Мы уже предоставили миллиард долларов на эти нужды через механизмы, помогающие оказать прямую поддержку бюджету. И будет больше. Около 1,5 миллиарда долларов в месяц будут выделяться в течение ближайших 4 – 5 месяцев,

– сказал он.

По словам дипломата, поддержка Вашингтоном Украины во время войны является самой большой по объему помощи, которую США оказывали Европе со времени финансирования "Плана Маршалла" после Второй Мировой войны.

Украина просила больше

Украинское правительство подсчитывало, сколько именно денег нужно для устойчивости экономики. Заявляли о необходимости в 5 миллиардов долларов каждый месяц, чтобы поддерживать правительственные функции.

По словам представителя Госдепа, помощь, которую США выделяют Украине на основе принятых в последние несколько месяцев двух законов, составляет всего 53,6 миллиарда долларов. Это делают скоординировав усилия с международными партнерами.

Гоган отметил, что американская концепция помощи Украине имеет среднесрочные и долгосрочные цели.

Основные направления помощи от США

Среди направлений среднесрочной помощи были выделены следующие:

поддержка государственного управления, то есть прямая поддержка украинского бюджета;

поддержка социальной устойчивости, т.е. пищевая безопасность, гражданское общество и СМИ;

психологическая и социальная поддержка – это реабилитационная помощь, поддержка людей, травмированных войной;

помощь пограничникам и правоохранителям;

помощь в расследовании военных преступлений.

Среди направлений долгосрочной помощи представитель Госдепа назвал следующие категории:

помощь Украине в возобновлении сбора поступлений;

поддержка в проведении демократических реформ;

стимулирование инвестиций в частный сектор;

поддержка энергетической диверсификации;

восстановление критической инфраструктуры;

продолжение безопасности и военной поддержки.

Как пояснил Дерек Гоган, путинская агрессия навсегда изменила Европу, поэтому США вовлекают союзников и партнеров в поддержку Украины. Он подчеркнул, что это очень важно.

Наши усилия по поддержке Украины, преодолению последствий этой войны изменили курс этого конфликта и укрепили отношения с партнерами и союзниками. Вопреки планам Путина этот конфликт активизировал европейскую демократию. И не только европейскую, но и большинство стран мира,

– сказал дипломат.

Гоган подчеркнул, что россияне рассчитывали на скорую войну и капитуляцию Украины. Но украинский народ продемонстрировал чрезвычайную стойкость.

Помощь США для Украины

США очень помогают нашему государству в борьбе с Россией. Оказывают военную, финансовую и разного рода помощь, которую мы выстояли в этой войне и победили. В частности, президент США Джо Байден 15 июня в очередной раз объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1 миллиард долларов на дополнительную артиллерию и вооружение береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем. Также будет выделена дополнительная гуманитарная помощь в размере 225 миллионов долларов.

Это не первый пакет помощи США. Ведь в мае президент Джозеф Байден подписывал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине. Они были направлены на безопасность и гуманитарную помощь. Он уверял, что США поддерживают Украину в борьбе за суверенитет и свободу.

Также Штаты не стоят в стороне и от еще одной проблемы Украины с экспортом зерна . Хотят помочь Украине с заблокированным Россией экспортом зерна. США предлагают построить временные зернохранилища, в частности на границе с Польшей. Такое решение предложил Байден.

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