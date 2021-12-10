Украина купила у НАТО антидроновые ружья, – Резников

Украина закупила у НАТО антидроновые ружья. Они нужны для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами.

Алексей Резников заявил, что Украина будет двигаться в направлении НАТО, ведь это предусмотрено Конституцией и страны альянса когда-то проголосуют за это. Министр заявил об этом 9 декабря в эфире программы.

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Резников рассказал, что Украина закупила антидроновые ружья у НАТО

Алексей Резников пояснил, что нужно брать стандарты НАТО и их имплементировать и стать членами Альянса де-факто. В качестве примера, он рассказал о том, что у НАТО есть система закупок NSPA, которую условно можно назвать "натовским вариантом Amazon".

Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО. В течение этого месяцами получим первых 10 антидронових ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА (говорится о беспилотных летательных аппаратах – 24 канал),

– заявил министр.

Алексей Резников заверил, что планирует создать два аналогичных NSPA агентства:

одно будет заниматься тыловыми вещами и закупками, вопросами логистики;

второе – вооружением.

Также глава Министерства обороны пояснил, что снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере произойдет. Однако пояснил, что планирует консультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию.

Кратко о последних заявлениях по НАТО

СМИ заявили, что в случае полномасштабного нападения на Украину со стороны России Альянс окажет помощь нашему государству. В частности речь шла об авиации.

Сам Владимир Путин пожаловался на якобы недружественное отношение к России. В частности глава Кремля заявил, что вероятное расширение НАТО якобы является "очень чувствительной для Москвы темой". При этом, подчеркнул, что ключевым вопрос в этом контексте является именно членство Украины в Альянсе. Мол, он беспокоится из-за угроз безопасности России в среднесрочной и даже стратегической перспективе.

После того Джо Байден в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что отказал требованиям Путина в отношении Украины в НАТО. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что "вступление в НАТО – это только решение украинского народа. Это суверенное независимое государство (Речь идет об Украине – 24 канал) и он (Джо Байден – 24 канал) этот вопрос даже не готов был обсуждать".

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