Украина – лишь "часть проблемы": в Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с Западом

Президент России Владимир Путин "готов к переговорам" с Западом. Об этом заявил журналистам (что важно – американским) пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О чем Путин хочет говорить? Конечно, об Украине, но наша страна – только "часть проблемы". Главное, мол, это "гарантии безопасности" для России.

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В Кремле хотели бы продолжить диалог с Западом о "гарантиях безопасности"

По мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Владимир "Путин всегда требовал переговоров и дипломатии". Заметьте, не "стремился к", а "требовал" – подбор слов целиком укладывается в общее содержание политической риторики России.

Такое заявление, что примечательно, Песков сделал для журналистов из Соединенных Штатов Америки. Что, очевидно, должно было намекнуть Белому дому, что Кремль готов продолжить переговоры.

Вспомнил Песков в своем комментарии и об Украине:

Украина – это только часть проблемы, это часть большей проблемы гарантий безопасности для России. И, конечно, президент Путин готов к переговорам.

Обратите внимание: в этот же день, 14 февраля, президент России Владимир Путин встречался со своим министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

И вот глава Кремля спрашивал Лаврова, есть ли шансы договориться с Западом. Лавров ответил, что шанс всегда есть, но переговоры не могут быть бесконечными.

В то же время Путин в очередной раз выразил "беспокойство" из-за возможного членства Украины в НАТО. Мол, расширение Альянса на Восток является "бесконечным и опасным".

А Лавров заявил, что Россия уже подготовила – на 10 страницах – свои ответы на документы, которые им прислали из Вашингтона и Брюсселя (речь о переписке по "гарантиям безопасности").

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