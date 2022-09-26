"Украина меняет свой имидж": каким может быть новое правительство в Италии
В Италии завершились внеочередные парламентские выборы. По данным экзитполов, победу одержала правая коалиция, которую иногда называют "наследницей Муссолини".
Об этом 24 каналу рассказала главный редактор издания Украинская газета в Италии Марианна Сороневич. Она также отметила, что первой партией, которая будет входить в парламент, будет партия "Братья Италии", которую часто называют неофашистской.
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Но, по словам редактора, в Италии есть и более фашистско-ориентированные партии и эта является наименьшим "злом".
Джорджия Мелони, глава "Братьев Италии" всегда отрицала свою причастность к фашизму и, в частности, она подчеркнула, что никогда не выполняла "римского приветствия",
– говорит Марианна Сороневич.
Что такое римское приветствиеВ Германии это приветствие эпизодически использовала Национал-социалистическая рабочая партия Германии (NSDAP). Также римское приветствие окрестили "приветствием Гитлера".
В Италии его использовали по инициативе Бенито Муссолини, как знак возрождения римских традиций или как выражение восстановления связи фашистской Италии с великим прошлым.
Хотя, по словам журналистки, партия вероятного премьера Италии все же склонна к таким праворадикальным взглядам.
"Раньше главным аргументом против поддержки Украины было то, что мы нацистское или даже фашистское государство. Такое мнение было действительно распространено в Италии, это можно считать следствием многолетней российской пропаганды", - говорит Сороневич.
Она отмечает, что результаты выборов в Италии сегодня – это еще один аргумент в пользу Украины .
Сейчас нас все реже воспринимают в негативном свете, потому что очень много выдающихся людей и стран стали бок о бок с нами. Можно сказать, что Украина сейчас меняет свой имидж в мире, это правда,
– подчеркивает Марианна Сороневич.
Кратко о том, изменится ли поддержка Украины со стороны Италии после выборов: смотрите видео
Выборы в Италии 2022 – стоит ли переживать украинцам
- Согласно опросам, наибольшие шансы на победу у коалиции правых сил Италии: "Братья Италии" Джорджии Мелони, "Лига" Маттео Сальвини и "Форца Италия" Сильвио Берлускони. Все три партии в своей риторике используют антимигрантскую политику, критику ЛГБТ, евроскептицизм и, мягко говоря, умеренный взгляд на отношения с путинской россией.
- Риторика Мелони не слишком отличалась от ультраправых политиков в других европейских странах. Часто ее сравнивают с Марин Ле Пен и венгерским премьером Виктором Орбаном.
- Сильвио Берлускони, бывший наставник Мелони и лидер "Форца Италия" с 7% поддержки, давний друг путина. Берлускони известен тем, что продолжил выступать за дружбу с россией даже по окончании своего премьерства.
- Третий в коалиции правых – Маттео Сальвини, лидер популистской партии "Лига", имеющей рейтинг 13%. Сальвини уже буквально фанат путина – приходил на заседание Европарламента в футболке с изображением российского диктатора и сейчас выступает против поставки оружия в Украину.