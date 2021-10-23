Украина между двух огней: США гризеться с Китаем через торговлю
Источник:WTF на 24 канале
США собрались с силами и переходят в наступление на Китай. Более того, американцам удаётся объединить своих союзников и склонить их к пересмотру своих отношений с Поднебесной.
Противостояние демократического мира с китайским коммунизмом выходит на новый уровень. Главным полем для этой борьбы становится Тайвань и экономика.
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Перезагрузка отношений ЕС и Китая
Европарламент предлагает преобразовать Европейское торгово-экономическое бюро на Тайване в Европейский союз на Тайване. Это не просто банальная смена названия.
ЕС перестраивает свои отношения с Тайванем и переводит их на совершенно новый уровень.
Переформатирование отношений ЕС и Тайваня имеет под собой почву. После долгих увещеваний Джо Байдена, ЕС таки признали, что Китай использует торговые отношения для давления на другие страны. Потому стоит это оружие у Китая отобрать.
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Китай поставил Австралию "на колени"
Яркий пример – Австралия. Экономика этой страны до сих пор полностью не оправилась, после того как Китай ввел против неё серьезные торговые ограничения.Обратите внимание! Австралийцы были крупнейшими поставщиками продовольствия в Китай. После того, как Австралия подписались под заявлением о необходимости расследовать происхождение коронавируса, Пекин стал расторгать большое количество контрактов.
Новых рынков в Австралии на тот момент не было, потому это привело к серьезным убыткам. Тем самым Пекин дал понять, что политика и экономика для Китая – это одно целое. Никто на неё не может посягать.
ЕС хочет уйти от китайского влияния
В отношениях Китая и Евросоюза тоже не все гладко. Они серьезно испортились на фоне того, как европейские законодатели осудили притеснение уйгуров в Синцзяне. Не так давно Китай ввел санкции против нескольких европейских парламентариев. Европа заморозила крупное инвестиционное соглашение с Китаем.
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Чтобы избежать судьбы Австралии, Евросоюз хочет уменьшить влияние Китая на свою экономику. При этом продолжить развивать торговлю с Тайванем.
ЕС хочет наделить остров большим политическим весом для того, чтобы разделить в торговых вопросах Китай и Тайвань.
Китай не оставил это без внимания и в сторону Евросоюза тут же посыпались угрозы. Однако такой самоуверенности Китая вскоре может настать конец. Запад вполне способен лишить его излюбленных рычагов давления, а именно экономического принуждения других стран.
Отношения Китая и ЕС испортились / Фото Getty Images
Экономические реформы в Китае
Всемирная торговая организация провела обзор политики торговли Китая в честь 20 лет вступления Поднебесной в организацию. Они пришли к неутешительным выводам.Справка. В организации заявиои, что за последние годы Китай не смог достичь существенного прогресса в реформировании собственной экономики.
Ведь она по-прежнему остаётся достаточно закрытой, а не рыночные методы ведения торговли, которые практикует Китай, наносят ущерб всей мировой торговле.
Подобные обвинения, практически в один голос высказали многие мировые демократии:
- Канада;
- Япония;
- Австралия;
- Великобритания.
На фоне всех критиков, я хотел бы выделить именно слова Австралии. Ведь она сильнее всех пострадала от несправедливой торговой политики Китая, а потому теперь готова поставить на место Поднебесную.
В том, что Австралия делает все более громкие заявления в сторону Китая, присутствует заслуга и США. Ведь Австралия получила от американцев не только политическую поддержку, но и существенно усилила военное сотрудничество через альянс AUKUS.
Австралия дождалась удобный момент для мести Китаю / Коллаж 24 канала
Китай пока держит удар
Китай отвечает довольно сдержано на результаты анализа Всемирной торговой организации и громкие обвинения со стороны демократических стран. Там лишь заявили, что продолжают проводить реформы по либерализации своей экономики. Также надеются, что ВТО пересмотрит свои выводы по Китаю.
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Это довольно показательно. Такому масштабному давлению противостоять очень трудно. При этом, в Китае понимают, что если они откажутся менять свой подход к экономике и торговле, то страны-участники ВТО, во главе с США, могут с легкостью исключить Китай из этой организации.
Это, в свою очередь, чревато потерей множество рынков, на которых Китай сейчас неплохо обосновался.
Что делать Украине
На фоне этого, Украине, наверное, стоит пересмотреть свои торговые связи с Китаем в пользу демократических стран. Возможно подготовить альтернативы.
Во-первых, таким образом Украина убережет себя от судьбы Австралии. Во-вторых, если Запад все же решит усилить своё экономическое давление на Китай, Украина окажется буквально между 2 огней. Тогда принимать какие-то решения может быть уже слишком поздно.
США будет защищать Тайвань
Сомневаться в том, что США настроены по отношению к Китаю максимально решительно – не стоит. Несмотря на то, что Белый дом на словах остается привержен политики единого Китая. То есть признает права Пекина на Тайвань.
Актуально Китай устраивает провокации США: напряжение снова нарастает
Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения Китая, США встанут на защиту Тайваня. Байден назвал серьезной ошибкой решение применить силу в отношении острова, если бы Пекин на такое решился.
Такое заявление звучит впервые за многие десятилетия.
Раньше Штаты придерживались политики двусмысленности. Теперь же Байден заявляет, что будет воевать за Тайвань и не стоит рыпаться.