Противостояние демократического мира с китайским коммунизмом выходит на новый уровень. Главным полем для этой борьбы становится Тайвань и экономика.

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Перезагрузка отношений ЕС и Китая

Европарламент предлагает преобразовать Европейское торгово-экономическое бюро на Тайване в Европейский союз на Тайване. Это не просто банальная смена названия.

ЕС перестраивает свои отношения с Тайванем и переводит их на совершенно новый уровень.

Переформатирование отношений ЕС и Тайваня имеет под собой почву. После долгих увещеваний Джо Байдена, ЕС таки признали, что Китай использует торговые отношения для давления на другие страны. Потому стоит это оружие у Китая отобрать.

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Китай поставил Австралию "на колени"

Яркий пример – Австралия. Экономика этой страны до сих пор полностью не оправилась, после того как Китай ввел против неё серьезные торговые ограничения.

Обратите внимание! Австралийцы были крупнейшими поставщиками продовольствия в Китай. После того, как Австралия подписались под заявлением о необходимости расследовать происхождение коронавируса, Пекин стал расторгать большое количество контрактов.

Новых рынков в Австралии на тот момент не было, потому это привело к серьезным убыткам. Тем самым Пекин дал понять, что политика и экономика для Китая – это одно целое. Никто на неё не может посягать.

ЕС хочет уйти от китайского влияния

В отношениях Китая и Евросоюза тоже не все гладко. Они серьезно испортились на фоне того, как европейские законодатели осудили притеснение уйгуров в Синцзяне. Не так давно Китай ввел санкции против нескольких европейских парламентариев. Европа заморозила крупное инвестиционное соглашение с Китаем.

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Чтобы избежать судьбы Австралии, Евросоюз хочет уменьшить влияние Китая на свою экономику. При этом продолжить развивать торговлю с Тайванем.

ЕС хочет наделить остров большим политическим весом для того, чтобы разделить в торговых вопросах Китай и Тайвань.

Китай не оставил это без внимания и в сторону Евросоюза тут же посыпались угрозы. Однако такой самоуверенности Китая вскоре может настать конец. Запад вполне способен лишить его излюбленных рычагов давления, а именно экономического принуждения других стран.



Отношения Китая и ЕС испортились / Фото Getty Images

Экономические реформы в Китае

Всемирная торговая организация провела обзор политики торговли Китая в честь 20 лет вступления Поднебесной в организацию. Они пришли к неутешительным выводам.

Справка. В организации заявиои, что за последние годы Китай не смог достичь существенного прогресса в реформировании собственной экономики.

Ведь она по-прежнему остаётся достаточно закрытой, а не рыночные методы ведения торговли, которые практикует Китай, наносят ущерб всей мировой торговле.

Подобные обвинения, практически в один голос высказали многие мировые демократии:

Канада;

Япония;

Австралия;

Великобритания.

На фоне всех критиков, я хотел бы выделить именно слова Австралии. Ведь она сильнее всех пострадала от несправедливой торговой политики Китая, а потому теперь готова поставить на место Поднебесную.

В том, что Австралия делает все более громкие заявления в сторону Китая, присутствует заслуга и США. Ведь Австралия получила от американцев не только политическую поддержку, но и существенно усилила военное сотрудничество через альянс AUKUS.



Австралия дождалась удобный момент для мести Китаю / Коллаж 24 канала

Китай пока держит удар

Китай отвечает довольно сдержано на результаты анализа Всемирной торговой организации и громкие обвинения со стороны демократических стран. Там лишь заявили, что продолжают проводить реформы по либерализации своей экономики. Также надеются, что ВТО пересмотрит свои выводы по Китаю.

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Это довольно показательно. Такому масштабному давлению противостоять очень трудно. При этом, в Китае понимают, что если они откажутся менять свой подход к экономике и торговле, то страны-участники ВТО, во главе с США, могут с легкостью исключить Китай из этой организации.

Это, в свою очередь, чревато потерей множество рынков, на которых Китай сейчас неплохо обосновался.

Что делать Украине

На фоне этого, Украине, наверное, стоит пересмотреть свои торговые связи с Китаем в пользу демократических стран. Возможно подготовить альтернативы.

Во-первых, таким образом Украина убережет себя от судьбы Австралии. Во-вторых, если Запад все же решит усилить своё экономическое давление на Китай, Украина окажется буквально между 2 огней. Тогда принимать какие-то решения может быть уже слишком поздно.

США будет защищать Тайвань

Сомневаться в том, что США настроены по отношению к Китаю максимально решительно – не стоит. Несмотря на то, что Белый дом на словах остается привержен политики единого Китая. То есть признает права Пекина на Тайвань.

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Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения Китая, США встанут на защиту Тайваня. Байден назвал серьезной ошибкой решение применить силу в отношении острова, если бы Пекин на такое решился.

Такое заявление звучит впервые за многие десятилетия.

Раньше Штаты придерживались политики двусмысленности. Теперь же Байден заявляет, что будет воевать за Тайвань и не стоит рыпаться.