Как Украина может "использовать" саммит G20: мнение политолога

В скором времени в Индонезии состоится саммит стран G20. Для Украины это мероприятие – своеобразное окно возможностей.

Очень важно, чтобы наше представительство во главе с президентом сделало яркое четкое выступление. Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк.

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Украина должна продемонстрировать четкую позицию

По мнению Антонюка, Офису Президента следует сделать серию видеорядов, чтобы вместе с выступлением президента продемонстрировать:

военные преступления россиян;

доказательства по иранским "Шахидам";

последствия разрушенных инфраструктур.

Нужно еще раз напомнить всему миру, как выглядит "русский мир". У нас есть Буча, Мариуполь, Харьковская область, Лиман, Винница, Днепр. Эти кадры нужно продемонстрировать и, возможно, выдать то, что мы не обнародовали. Надо подпортить эту пафосность и заставить всех участников этого саммита реагировать и рефлексировать,

– подчеркивает политолог.

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Однако высшая цель саммита G20 состоит в том, что он стал G19. Мир должен исключить Россию из "Большой двадцатки".

"Это было бы максимально эффективно. Я понимаю, что, наверное, за одно мероприятие это сделать невозможно, но сегодня нужно использовать саммиты безопасности в таком контексте, чтобы потом дожимать. Вы это видели. Никто не сможет из вас сказать, что вы об этом не слышали и об этом не знали", – убежден Антонюк. Поэтому Украина должна использовать все публичные мероприятия, особенно такого образца.

"Делегация должна присутствовать физически, у президента есть возможность и время выступить, которые ему предоставляются инструментально", – говорит политолог.

Да, когда нам снова будут навязывать тему переговоров, мы должны четко артикулировать, что Украина готова к этому при таких условиях:

выход российских войск и оккупационных администраций со всей территории Украины – без исключения;

размер и срок выплаты репараций и контрибуций

Необходимо четко зафиксировать эти моменты и мы готовы к переговорам. Вопрос НАТО и так далее – это уже будет параллельное общение с нашими западными партнерами, но точно не Россией.

– убежден Антонюк.

Учитывая такие ключевые позиции, считает он, мы можем и дальше продолжать борьбу. Должно быть понимание того, что нам нужно "бить по рукам", с одной стороны дипломатично, с другой – жестко, тех, кто все же пытается поддерживать Россию. Речь идет, в частности, о Беларуси и Иране.

"Для меня до сих пор стоит вопрос, почему у нас сохранены дипломатические отношения с республикой Беларусь. Соответственно мы где-то приостановили их с Ираном, нужно этот прецедент и развивать против тех стран, которые сегодня косвенно или напрямую поддерживают страну-террориста", – резюмировал политолог Александр Антонюк.

Путин может приехать на саммит G20: как к нему будут относиться

Кремлевский диктатор Владимир Путин может отважиться посетить саммит G20. Однако мероприятие может стать для него тотальным унижением, которое в России не воспримут от слова совсем. Даже Макрон и Шольц вряд ли будут проявлять любезность к террористу.

По мнению главного консультанта Института стратегических исследований Ивана Уса, единственное, о чем мир может говорить с Путиным – это продление зернового соглашения. Это выгодно Турции, Китаю и Индии. Лидеры G7, вероятно, иронически будут спрашивать диктатора о "достижении" на фронте.