Дуже важливо, щоб наше представництво на чолі з президентом зробили яскравий чіткий виступ. Про це 24 каналу сказав політолог Олександр Антонюк.

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Україна має продемонструвати чітку позицію

На думку Антонюка, Офісу Президента варто зробити серію відеорядів, аби разом з виступом президента продемонструвати:

воєнні злочини росіян;

докази щодо іранських "Шахідів";

наслідки зруйнованих інфраструктур.

Потрібно ще раз нагадати всьому світу як виглядає "рускій мір". В нас є Буча, Маріуполь, Харківська область, Лиман, Вінниця, Дніпро. Ці кадри потрібно продемонструвати і, можливо, видати те, чого ми не оприлюднювали. Треба підпсувати цю пафосність і змусити усіх часників цього саміту реагувати та рефлексувати,

– наголошує політолог.

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Однак вища мета саміту G20 полягає в тому, що він став G19. Світ має виключити Росію з "Великої двадцятки".

"Це було б максимально ефективно. Я розумію, що, напевно, за один захід це зробити неможливо, але сьогодні потрібно використати безпекові саміти в такому контексті, щоб потім дотискати. Ви це бачили. Ніхто не зможе з вас сказати, що ви про це не чули й про це не знали", – переконаний Антонюк. Саме тому Україна має використати всі публічні заходи, особливо такого зразка.

"Делегація має бути присутня фізично, президент має можливість і час виступити, які йому надаються інструментально", – каже політолог.

Так, коли нам знову нав'язуватимуть тему переговорів, ми повинні чітко артикулювати, що Україна готова до цього за таких умов:

вихід російських військ та окупаційних адміністрацій зі всієї території України – без винятку;

розмір і термін виплати репарацій і контрибуцій.

Необхідно чітко зафіксувати ці моменти, і ми готові до переговорів. Питання НАТО і так далі – це вже буде паралельне спілкування з нашими західними партнерами, але точно не Росією,

– переконаний Антонюк.

З огляду на такі ключові позиції, вважає він, ми можемо і далі продовжувати боротьбу. Має бути розуміння того, що нам потрібно "бити по руках", з одного боку дипломатично, з іншого – жорстко, тих хто все ж таки намагається підтримувати Росію. Йдеться, зокрема, про Білорусь та Іран.

"Для мене досі стоїть запитання, чому у нас збережені дипломатичні відносини з республікою Білорусь. Відповідно ми десь призупинили їх з Іраном, потрібно цей прецедент і розвивати проти тих країн які сьогодні опосередковано або напряму підтримують країну-терориста", – резюмував політолог Олександр Антонюк.

Путін може приїхати на саміт G20: як до нього ставитимуться

Кремлівський диктатор Владімір Путін може наважитися відвідати саміт G20. Проте захід може стати для нього тотальним приниженням, яке у Росії не сприймуть від слова зовсім. Навіть Макрон та Шольц навряд чи проявлятимуть люб'язність до терориста.

На думку головного консультанта Інституту стратегічних досліджень Івана Уса, єдине, про що світ може говорити з Путіним – це продовження зернової угоди. Це вигідно Туреччині, Кита та Індії. Натомість лідери G7, ймовірно, іронічно питатимуть диктатора про "досягнення" на фронті.