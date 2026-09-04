Реактивные дроны – не единственная угроза: к каким атакам готовится Россия осенью

Российские оккупанты изменили тактику авиаударов, активизировав использование реактивных беспилотников. Однако массированные атаки с помощью дронов могут быть лишь подготовительным этапом к более масштабным и опасным обстрелам.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что враг активно готовится к следующим атакам на Украину. Он предупреждает об изменении угроз уже этой осенью.

Почему враг делает ставку на реактивные дроны?

Эксперт отметил, что утверждения о дороговизне реактивных беспилотников не останавливают оккупантов, ведь Россия не скупяется на войну и сумела удешевить их производство. Массовое применение таких средств является временным явлением, поскольку Украина наращивает противодействие.

Это вопрос ближайших недель, когда мы увидим расширение масштабов применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников. И ситуация будет исправляться, мы будем сбивать больше,

– подчеркнул Мусиенко.

К каким атакам готовится Россия осенью?

По словам военного, сейчас оккупанты пытаются использовать "окно возможностей", чтобы заставить Силы обороны расходовать ракеты зенитно-ракетных комплексов. Это является подготовкой к масштабным комбинированным атакам.

Мы понимаем, что в конце сентября – начале октября враг начнет активно применять свою авиацию, крылатые и баллистические ракеты для ударов по различным объектам на территории Украины, в том числе по энергетике,

– предупредил Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что Украине необходимо как можно быстрее нейтрализовать угрозу реактивных БПЛА с помощью перехватчиков, чтобы сохранить арсенал противовоздушной обороны для отражения ракетных ударов осенью.

Военный объяснил, когда Украина сможет эффективно противодействовать реактивным дронам врага: смотрите видео