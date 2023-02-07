У Украины есть оружие, которое может уничтожать цели на территории России, – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул на способность Украины нанести удар по России. Кстати, Запад запрещает нашему государству атаковать страну-террориста их оружием.

Об этом Данилов сообщил в своем новом интервью. Напомним, накануне Алексей Резников ответил, будет ли бить Украина по территории России ракетами большей дальности.

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Украина может наносить удары по целям на территории России

Что касается территории России, то Украине никто не запрещает уничтожать цели оружием украинского производства.

Имеем ли мы такое оружие? Да, имеем,

– заявил Данилов.

Отметим, что страны Запада запретили Украине наносить удары по территории России из западного оружия. Хотя в течение войны на стратегических объектах страны-агрессора постоянно происходил "хлопок", однако наше государство никогда публично не признавало ответственности за эти удары.

Для ВСУ нет никаких оговорок по ударам по территории России

Недавно Алексей Данилов заявлял, что никаких оговорок относительно ответных ударов по территории России нет.

"Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы", – говорил секретарь СНБО.

По словам Данилова, если наши защитники будут работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам.

Данилов о возможном наступлении России

Также Данилов сообщал, что россияне готовятся к еще одной попытке "взять Киев за 3 дня". В то же время важно помнить, что Россия – это государство, живущее датами. То есть не стоит исключать, что оккупанты могут начать еще одну "спецоперацию" 24 февраля 2023 года.