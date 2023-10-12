Украина скоро может получить дополнительную партию дронов Switchblade 600, – Newsweek

Украина может получить новую партию дронов-камикадзе Switchblade 600. Как отмечают западные СМИ, это позволит повысить способность уничтожать объекты врага за хорошо укрепленной линией фронта.

Эти беспилотники очень важны для обороны Украины. Это подчеркнул вице-президент по глобальному развитию бизнеса и маркетингу оборонного подрядчика AeroVironment Чарли Дин.

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Эти беспилотники ВСУ уже используют

В настоящее время украинские военные имеют больше меньших дронов Switchblade 300, чем больших моделей Switchblade 600, но это скоро изменится,

– сказал Чарли Дин.

По его словам, Switchblade 600 "чрезвычайно важны для обороны Украины".

Обратим внимание, что беспилотники Switchblade и баражирующие боеприпасы Phoenix Ghost Украина получала в рамках пакетов военной помощи. БПЛА Switchblades американские военные использовали в Ираке и Афганистане. И все чаще, говорят в СМИ, можно увидеть видео с их работой в Украине. Правда, Пентагон не рассказывает, сколько таких дронов нам предоставили.

Журналисты Newsweek направили запрос в Пентагон. В нем пытались узнать, сколько таких беспилотников передали Украине. Впрочем, оборонное ведомство отметило, что не может предоставить никакой дополнительной информации, которая касалась "конкретного количества или типов вооружений, систем и оборудований, предоставленных нашим украинским партнерам", кроме общедоступных объявлений.

В то же время Министерство обороны США отметило, что "будет продолжать поддерживать Украину средствами для защиты в ближайшей перспективе и сдерживания от дальнейшей агрессии". Об этом заявил спикер ведомства Джефф Юргенсен в своем заявлении.

Дин отметил, что США предоставили Украине "очень большое количество" Switchblade 300. Он добавил, что "они были быстро использованы на поле боя по назначению".

Различие между 300 и 600 моделями Switchblade