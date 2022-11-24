В ВСУ отреагировали на призывы Польши передать системы Patriot Украине вместо них

Украина может получить зенитно-ракетные системы Patriot, Германия хочет передать Польше. Поскольку Варшава предлагает эти системы ПВО отдать нам. В Воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо.

В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.

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А почему именно в Польше? Можно и в Украине размещать, на западных территориях. Здесь вопрос к нашим партнерам. На какие они готовы пойти шаги для того, чтобы защитить и украинскую границу и украинскую территорию, и, в частности, Европу. Чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства,

– сказал Юрий Игнат.

Patriot усилит защиту украинского неба

Комментируя возможность закрыть небо нескольких областей, он обратил внимание на тактико-технические характеристики комплекса по уничтожению воздушных целей, что имеет эффективную дальность поражения до 150 километров.

Это поможет, конечно, более 100 км работает комплекс. Это будет мощная система, которая сможет в радиусе вокруг себя обеспечить прикрытие воздушного пространства.

– подчеркнул Игнат.

Более того, представитель пояснил, что ЗРК Patriot не будет стоять, как самостоятельная система. Комплекс усилит существующую систему ПВО, которая у нас сегодня есть. Так что потенциально это ПВО может усилить защиту украинского неба.

Логическая реакция НАТО

Относительно передачи Германией ЗРК Patriot Польше спикер Юрий Игнат считает это логичным, поскольку страна является членом НАТО.

"Это вполне естественная перспектива. И в Польше, и в Румынии, есть системы ПРО, средства раннего радиолокационного обнаружения", – сказал он.

Что известно о передаче ПВО Patriot Польше

Германия договорилась с Польшей о переброске в украинскую границу ПВО Patriot. Это произошло после падения российских ракет на территории Польши.

Однако главы Минобороны Польши предложил передать немецким Patriot Украине. Впоследствии инициативу также поддержал Ярослав Качиньский, глава правящей партии Польши "Право и справедливость".

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