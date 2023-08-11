Достигали бы юга Крыма: как ракеты Taurus могут помочь в деоккупации полуострова

Украина может получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Данное вооружение помогло бы выполнять две стратегические задачи.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко. Благодаря ракетам Taurus украинские защитники могли бы контролировать временно оккупированный Крым с доступных позиций.

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Преимущества Taurus

Немодифицированная версия ракет Taurus имеет дальность 560 километров. Это очень серьезный ресурс, отметил Жовтенко, поскольку такие воздушные средства поражения могли наносить удар по всей территории Крыма, где размещены российские оккупационные базы.

"Нам не нужно было ждать пока мы географически подошли бы к административным границам Крыма и соответственно с более южных точек наши бомбардировщики Су-24 могли бы запускать те же ракеты Scalp и Storm Shadow", – отметил он.

Тарас Жовтенко о возможностях ракеты Taurus: смотреть видео

Такой огневой контроль, направленный исключительно против российских оккупантов, сказался бы на их боеспособности. А также на логистике группировок, находящихся непосредственно на южном направлении.

То есть, эти ракеты позволили бы нам решить две стратегические задачи. Первую – подготовка к деоккупации Крыма и вторую – усиление позиций наших наземных сил в плане контрнаступления и продвижении вперед на южном направлении,

– резюмировал Тарас Жовтенко.

В Германии рассматривают возможность передачи ракет Taurus только при условии не использования их для атак по территории России. Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к производителю вооружения для модификации ракет. Он призвал интегрировать некоторые ограничения для программирования целей.

Какие ракеты Taurus может получить Украина: основное

Вероятно, Украина может получить модифицированные ракеты Taurus дальностью поражения до 300 километров. Это хорошее средство для продления системной работы по уничтожению вражеских складов боеприпасов, личного состава, военной техники.

Данный вид вооружения сложнее перехватывать врагу, чем Storm Shadow или SCALP-EG. Ракета Taurus может лететь очень низко и имеет дозвуковую скорость.

По уровню управления ракета Taurus немного сложнее и имеет 4 канала управления. Для этого нужны специальные самолеты. Украина может использовать Су-24.

Отметим, Украина использует оружие, предоставленное партнерами, только по военным целям российского врага и для деоккупации собственных территорий.