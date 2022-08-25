Кипр может стать источником ПВО для Украины, – СМИ

Украина может получить от Кипра системы противовоздушной обороны. Это стало возможным после того, как островное государство заключило соглашение с Израилем о покупке системы ПВО "Железный купол".

Какие системы может получить Украина

Соглашение между Кипром и Израилем позволяет США убедить Никосию передать Украине свои системы ПВО. Сообщается, что в настоящее время ПВО Кипра состоит из систем 9К330 "Тор" малой дальности, 9К37 "Бук" средней дальности действия и французских ракет малой дальности Mistral.

Кстати Шольц заявил, что обещанные сверхсовременные системы ПВО IRIS-T и РЛС Cobra "скоро будут" в Украине

США уже призвали Кипр передать Украине внушительный арсенал вооружения, на что в Никосии ответили согласием, если смогут купить эквивалентные системы взамен.

Америка может настоять на том, чтобы продажа Кипру израильской системы была заменой, а не дополнением к старым установкам, которые, в свою очередь, стоило бы передать Украине. Как говорится в сообщении, у Вашингтона достаточно рычагов влияния на Никосию, чтобы направить ее на такой путь.

Кипр может извлечь большую выгоду, если отдаст ПВО Украине

Кипр не сможет приобрести "Железный купол" без согласия США, поскольку Америка помогла Израилю разработать соответствующую систему. Следовательно, продажа "Железного купола" третьим странам не может состояться без одобрения США и Израиля.

Также, как говорится в материале Forbes, в 1987 году США ввели эмбарго на продажу оружия Кипру, частично отмененное в 2020 году. Тогда речь шла об отмене эмбарго на нелетальное вооружение.

Если Кипр согласится передать Украине свои системы ПВО, то Вашингтон может дать сигнал, открытый для полного знания эмбарго. Авторы статьи подчеркивают, что Кипр может извлечь очень большую выгоду, если отдаст ПВО Украине.

ПВО для Украины

В четверг, 25 августа, стало известно, что в Украину отправили груз военной помощи из Испании. В него входит полная батарея ПВО.

Президент Владимир Зеленский в апреле анонсировал договоренности по поставкам Украине ПВО. Глава государства отметил, что у Украины есть определенные договоренности относительно систем ПВО, которые позволяют уничтожать часть ракет.

Украина ожидает поставок системы ПВО IRIS-T, которые должны поступить от Германии. Глава МИД Германии Анналена Бербок прогнозировала, что соответствующие ПВО Украина может получить в конце лета. Заявление Бербок подтвердил канцлер Олаф Шольц.

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