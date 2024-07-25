Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что вертолеты являются третьей частью наступательной триады. Они должны прикрывать наступательные механизмы разного уровня.

К теме Когда Украина получит преимущество в воздухе благодаря F-16: ответ генерала США

Является хорошей целью

В частности вертолеты в момент продвижения войск сотрудничают с танками и БМП. Не зря говорят, что вертолет – это "душа танка, который был уничтожен".

Это по сути "летающий танк" он выполняет те же задачи, что и бронетехника, но с воздуха. Вертолет ликвидирует противника на дальних подступах, прикрывает наши рубежи – оборонительные или наступательные,

– отметил летчик-инструктор.

В то же время вертолеты являются очень хорошей целью. Любой из них – это с одной стороны не маневренная, тихоходная цель для зенитно-ракетных комплексов, ПЗРК и даже для стрелкового вооружения.

У вертолета Bell 407M система безопасности очень плохая, в отличие от Apache или даже Ми-24, Ми-28 и Ка-52. Эти вертолеты – военные, а Bell 407M создан на базе гражданского, хотя и оснащен соответствующей подвеской и системой наведения.

Эта машина будет выполнять свои задачи, но только обязательно, по словам военного эксперта, с прикрытием с воздуха. Также должно быть завоевано тотальное преимущество в воздухе и выбита вся система ПВО противника. Даже при ликвидации нее и истребителей врага, остаются наземные средства, в частности, ПЗРК.

Учитывая использование вертолетов, ВСУ они нужны для прикрытия. Однако важно понимать, что и сам вертолет тоже нужно прикрывать, иногда даже больше, чем наземные части,

– подчеркнул Роман Свитан.

Справка. Bell 407M является боевой машиной, которая была создана на базе гражданского вертолета 407. Он был оснащен системой управления вооружением, которая обеспечивает применение высокоточных ракет, оптико-прицельной станцией для обнаружения и наведения на цели, креплением для вооружения с 6 точками подвески оружия.