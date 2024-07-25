Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що вертольоти є третьою частиною наступальної тріади. Гелікоптери мають прикривати наступальні механізми різного рівня.

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Є гарною ціллю

Зокрема вертольоти у момент просування військ співпрацюють з танками та БМП. Не дарма кажуть, що гелікоптер – це "душа танка, що був знищений".

Це по суті "танк, що літає", він виконує ті самі завдання, що й бронетехніка, але з повітря. Вертоліт ліквідує противника на дальніх підступах, прикриває наші рубежі – оборонні чи наступальні,

– зауважив льотчик-інструктор.

Водночас гелікоптери є дуже гарною ціллю. Будь-який з них – це з одного боку не маневрова, тихохідна ціль для зенітно-ракетних комплексів, ПЗРК та навіть для стрілецького озброєння.

У вертольоті Bell 407M система безпеки дуже погана, на відміну від Apache чи навіть Мі-24, Мі-28 та Ка-52. Ці гелікоптери – військові, а Bell 407M створений на базі цивільного, хоча й оснащений відповідною підвіскою та системою наведення.

Ця машина буде виконувати свої завдання, але тільки обов'язково, за словами військового експерта, з прикриттям з повітря. Також має бути завойована тотальна перевага в повітрі та вибита вся система ППО противника. Навіть при ліквідації неї та винищувачів ворога, залишаються наземні засоби, зокрема, ПЗРК.

З огляду використання вертольотів, ЗСУ вони потрібні для прикриття. Однак важливо розуміти, що і сам вертоліт теж потрібно прикривати, іноді навіть більше, ніж наземні частини,

– наголосив Роман Світан.

Довідка. Bell 407M є бойовою машиною, яка була створена на базі цивільного вертольоту 407. Він був оснащений системою управління озброєнням, яка забезпечує застосування високоточних ракет, оптико-прицільною станцією для виявлення та наведення на цілі, кріпленням для озброєння із 6 точками підвіски зброї.