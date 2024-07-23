Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що санкції Малюка-Буданова дістались уже до ворожої ППО.

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Атака на Крим

Світан зазначив, що декілька десятків дронів атакували Крим. Радує те, що це не поодинокі безпілотники, а дійсно потужна хвиля БпЛА. Вагомий внесок роблять навіть ті дрони, які не влучають в об'єкт, бо їх збивають росіяни.

Вони як мінімум засушують систему ППО ворога, виймаючи в них ракети, які потім не полетять по наших літаках. Це дуже грамотний хід – зменшити кількість ракет у ворога. Ті ж дрони, що проходять, вони завдають бойового ураження,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Знищення ЗРК "Тор"

За словами льотчика-інструктора, система ППО "Тор" добре відома на Донбасі вже років 10. З нею пов'язані й трагічні події. У росіян дуже багато цих радянських ЗРК. Одну з таких наші сили оборони знищили в Донецькій області біля Оленівки.

"Одне з основних завдань нашої розвідки та засобів ураження – знищення ППО ворога для захоплення переваги в повітрі під час підходу серйозних літаків. Щойно наша аеророзвідка або наземна розвідка знаходить розташування ЗРК, одразу ж іде знищення", – наголосив військовий експерт.