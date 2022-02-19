Украина может попросить Турцию закрыть проливы для России в Черное море

Украина имеет право обратиться к Турции с просьбой закрыть для России проливы в Черное море. Все для того, чтобы не позволить зайти дополнительным силам страны-агрессора.

Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар. По его словам, Украина имеет соответствующее право на обращение на основании конвенции Монтре.

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Боднар отметил, что просьба Украины прозвучит в случае, если возникнет ситуация, когда российская сторона примет решение о нападении на Украину. Это будет поводом для применения определенных положений Конвенции.

Тогда мы имеем право на основании этой конвенции обращаться с просьбой к Турции, чтобы проливы закрыть и не позволить дополнительным силам России зайти в Черное море,

– заявил посол.

Согласно конвенции Монтре, Турция сама принимает решения, какие корабли пускать.

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Воды Черного и Азовского морей включили в перечень зон военных рисков.

Россия 10 февраля заявила, что закрывает районы этих морей для якобы учений. В Украине выразили решительный протест.

Уже 15 февраля в Мининфраструктуры сообщили, что Украина предотвратила блокаду черноморских портов.

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