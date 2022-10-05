Украина может ударить по дороге Сватово – Кременная, положение россиян осложнится, – Великобритания

Во время наступления на востоке Украины Силы обороны, вероятно, ударят по дороге Сватово-Кременная, что еще больше усложнит ситуацию россиян на фронте.

ВСУ успешно наступают на двух линиях фронта

Такое предположение сделала разведка Великобритании. Там назвали этот путь ключевым. Британцы констатируют, что Украина продолжает прогрессировать в наступательных операциях, как на северо-восточном, так и на южном фронтах.

Внимание Враг закрепляется в Кременной и минирует подходы к городу, – ВСУ

В частности, в новом отчете разведчиков говорится, что на северо-востоке, в Харьковской области, украинские подразделения смогли "консолидировать значительную территорию к востоку от реки Оскол".

Украинские формирования продвинулись за реку до 20 километров в полосу обороны России до узла снабжения города Сватово.

По всей вероятности, сейчас Украина может нанести удар по ключевой дороге Сватово – Кременная большинством своих артиллерийских систем, что еще больше усложнит способность России пополнять поставки своих подразделений на востоке.

– говорится в отчете британцев.

Британская разведка также отмечает, что российское руководство, скорее всего, будет обеспокоено приближением передовых украинских подразделений к границам Луганской области, которую, как заявила Россия, официально аннексировала в прошлую пятницу.

Актуально о ситуации в Кременной

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что враг закрепляется в Кременной и минует подходы к городу.

В то же время, украинские военные продолжают накрывать врага огнем. Наблюдается враждебная активность также и в других направлениях. К примеру, вблизи Краматорска зафиксировали перегруппировку оккупантов.

В то же время, на Авдеевском и Бахмутском направлениях российские бойцы пытаются вести штурмовые действия. Они это делают для того, чтобы взять наши рубежи

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