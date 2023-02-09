Украина может уничтожать цели на территории России из своего оружия, – Данилов

Западные партнеры не раз заявляли, что Украине запрещено атаковать территорию России их оружием. Однако ВСУ могут уничтожать военные цели оккупантов из собственного оружия.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, этот вопрос следует рассматривать комплексно.

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ВСУ имеют полное право уничтожать объекты в России

Журналист издания спросил Данилова, стоит ли ожидать, что Украина нанесет конкретный удар по территории России в целях собственной безопасности. На что секретарь СНБО ответил, что в вопросе об уничтожении военных объектов в России речь не идет об использовании западного оружия.

Обладая оружием собственного производства, мы имеем полное право уничтожать объекты, угрожающие нашей национальной безопасности,

– заявил чиновник.

После чего он привел в пример город Харьков, систематически обстреливаемый ракетами С-300 с территории России.

"Имеем ли мы право уничтожить эти системы, находящиеся на территории России? Да, имеем. Мы сделаем это не с помощью оружия, предоставленного Западом, а собственным оружием, которое есть в нашем арсенале", – сказал Данилов.

Почему Данилов сделал такое заявление именно сейчас

Политолог Олег Саакян рассказал, что за почти год войны мнение о возможности нанесения ударов по военным объектам на территории России на Западе эволюционировало. Сегодня она не воспринимается как нечто неприемлемое, а проходит обычной новостью.

Он отметил, что украинские власти ждали пока все ключевые международные игроки – наши партнеры – заявят, что наше государство имеет легитимное право бить по военным объектам на территории России. Что важно, речь идет именно об использовании украинского оружия для этого. А уже после этого и наше государство может сделать соответствующее заявление.

Ключевое, почему сейчас зашла об этом речь – у нас есть украинское оружие, чтобы дотягиваться до военных объектов в России, а не оружием наших партнеров.

Это отвечает и заявлению главы Минобороны Украины Алексея Резникова о том, что Украина не будет использоваться для ударов по территории России западного вооружения. Впрочем, у нас есть украинское и можем его применять. В то же время, оружием наших союзников ВСУ будут уничтожать российских оккупантов исключительно на территории нашего государства.