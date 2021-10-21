Украина может уничтожить военные корабли России: генерал об условиях и основаниях
Источник:Obozrevatel
Украина сможет эффективно противодействовать российской агрессии в Черном и Азовском морях. Это в случае, если Великобритания предоставит украинцам вооружение, в частности, ракеты для патрульных катеров.
Это может произойти в рамках оказания военной помощи. Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.
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Украинские катера смогут наносить ракетные удары по противнику
Патрульные катера смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям,
– заявил Романенко.
Британия сможет предоставить Украине ракеты класса "корабль – корабль". Украинские катера могут с помощью ракет уничтожать суда противника, который будет вести себя агрессивно.
Решение принимается по необходимости, – Романенко
Решение об уничтожении вражеского корабля принимается по необходимости. Есть объективные законы войны, в частности возможность применения различного вида оружия,
– пояснил генерал-лейтенант.
Романенко подчеркнул, что даже само наличие вооружения у Украины может уменьшить количество российских провокаций на море. Однако такое поведение государства-агрессора будет оставаться до тех пор, пока та не изменит свой империалистический курс.
Что известно о предоставлении военной помощью Великобританией
- Украина и Великобритания ведут переговоры о продаже вооружения. Речь идет о продаже морских ракет класса "земля-земля".
- В случае, если переговоры будут успешными, Минобороны разместит морские ракеты Brimstone на патрульных катерах и самолетах.
- Еще 14 октября посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что продолжаются переговоры с Лондоном о военной помощи – речь идет о ракетном оружии.
- Еще в 2020 году Киев и Лондон подписали меморандум о переоснащении Военно-Морских сил ВСУ.