Украина может уничтожить военные корабли России: генерал об условиях и основаниях

Украина сможет эффективно противодействовать российской агрессии в Черном и Азовском морях. Это в случае, если Великобритания предоставит украинцам вооружение, в частности, ракеты для патрульных катеров.

Это может произойти в рамках оказания военной помощи. Об этом сообщил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Украинские катера смогут наносить ракетные удары по противнику

Патрульные катера смогут наносить ракетные удары по российским военным кораблям,

– заявил Романенко.

Британия сможет предоставить Украине ракеты класса "корабль – корабль". Украинские катера могут с помощью ракет уничтожать суда противника, который будет вести себя агрессивно.

Решение принимается по необходимости, – Романенко

Решение об уничтожении вражеского корабля принимается по необходимости. Есть объективные законы войны, в частности возможность применения различного вида оружия,

– пояснил генерал-лейтенант.

Романенко подчеркнул, что даже само наличие вооружения у Украины может уменьшить количество российских провокаций на море. Однако такое поведение государства-агрессора будет оставаться до тех пор, пока та не изменит свой империалистический курс.

Что известно о предоставлении военной помощью Великобританией