У него есть глобальная цель: как Украина может влиять на позицию Трампа

У новоизбранного президента США Дональда Трампа есть цель завершить войну в Украине, заключить соглашение о мире. Однако пока нет конкретики, каким оно будет.

Поэтому сейчас идет работа, чтобы убедить республиканца. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов озвучил 24 Каналу мнение, что Трамп может менять позицию.

Читайте также Замораживание войны по "корейскому сценарию": кто такой Кит Кэллог и с каким планом едет в Украину

"Думаю, что его позиция в целом является гибкой. У него есть глобальная цель – остановить эту войну, заключить какое-то соглашение, чтобы война закончилась. Но какой будет эта сделка – мы пока не имеем понимания", – сказал он.

Что может изменить позицию Трампа

Максим Несвитайлов отметил, что изменить позицию Трампа по определенным вопросам вполне реально. В частности, для этого можно сыграть на его амбициях быть главным геополитическим лидером в мире.

Условно говоря, в этой "большой геополитической деревне" может быть только один "первый парень на деревне". Часто идет коммуникация, что Трамп – мощный, сильный лидер. Неужели Путин будет диктовать ему какие-то требования, как должна завершиться эта война,

– подчеркнул политолог.

У Трампа есть цель завершить войну через соглашение. Конечную цель Украина может наполнять своими идеями и убеждать новоизбранного американского лидера изменить позицию.