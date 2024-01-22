Детали об ограничениях

Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 19 января 2024 года. В частности, предлагают запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией. Кроме того, украинское воздушное пространство запретят использовать для всех видов прямых и транзитных полетов воздушные суда, владельцами (эксплуатантами) которых являются резиденты России.

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Кроме того, могут запретить:

въезд автомобилей, зарегистрировавшихся на территории России;

ввоз в таможенное пространство Украины железнодорожного подвижного состава (в частности, говорится о вагонах всех видов, локомотивов) для людей, связанных с Россией, а также подвижной состав, состоящий на учете у российских железных дорог.

Проблемы для страны-террористки наступят также на море. В частности, запретят плавание во внутренних водах, а также – остановливаться в портах для судов, которые:

идут под российским флагом;

принадлежат россиянам.

Рассмотреть ограничения для страны-террористки должны уже в ближайшие десять дней.

К слову, ранее Владимир Зеленский напомнил оккупантам, что больше всего от агрессии теряет именно агрессор. Санкции против страны-террористки нужно только усиливать. Россия должна ответить за все содеянное.