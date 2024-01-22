Деталі про обмеження

Про це мовиться у розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 року. Зокрема, пропонують заборонити пряме повітряне сполучення між Україною та Росією. Окрім того, український повітряний простір заборонять використовувати для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є резиденти Росії.

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Окрім того, можуть заборонити:

в'їзд автомобілів, які зареєстрували на території Росії;

ввезення у митний простір України залізничного рухомого складу (зокрема, мовиться про вагони усі видів, локомотивів) для людей, які пов'язані з Росією, а також рухомого складу, який перебуває на обліку у російських залізниць.

Проблеми для країни-терористки настануть також на морі. Зокрема, заборонять плавання у внутрішніх водах, а також – зупинку у портах для суден, які:

йдуть під російським прапором;

належать росіянам.

Розглянути обмеження для країни-терористки мають вже упродовж найближчих десяти днів.

До слова, раніше Володимир Зеленський нагадав окупантам, що найбільше від агресії втрачає саме агресор. Санкції проти країни-терористки потрібно лише посилювати. Росія має відповісти за все скоєне.