Азиатские тигры и новые горизонты: как визит Кулебы на саммит АСЕАН укрепил позиции Украины

Украина продолжает расширять дипломатические и экономические горизонты. Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба в составе украинской делегации отправился в турне по Африке, что фактически дало толчок для новых возможностей. Уже в ноябре Украина совершила мощный рывок в направлении Азии – сложного региона, который наша страна долгое время игнорировала.

Во внешнеполитической стратегии МИД прописано, что Украина должна сотрудничать с теми регионами и странами мира, где видит свой интерес, и, похоже, этот процесс успешно выходит на глобальный уровень, а без внимания в конце концов не останется ни один регион мира. 24 канал проанализировал перспективы Украины в Азии и подытожил результаты визита Дмитрия Кулебы на саммит АСЕАН в Камбодже.

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Азиатская стратегия Украины

Отношения с АСЕАН Украина пытается развивать еще с 2018 года, когда состоялась подача заявки на присоединение к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Однако тогда Украина еще не имела конкретного плана действий на азиатский регион, что существенно замедляло развитие дальнейшего сотрудничества. Впоследствии в 2020 году МИД Украины разработал и начал воплощать Азиатскую стратегию, предусматривающую расширение связей с регионом с учетом его специфики. Однако реализации этой стратегии препятствовала пандемия коронавируса.

Процесс сближения Украины и Юго-Восточной Азии получил мощный толчок, когда в мире, в том числе и в азиатских странах, стало ясно, какую глобальную угрозу несет полномасштабная война России против Украины.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба накануне поездки в Камбоджу заявил, что в этом году, и даже сам факт этого приглашения можно воспринимать как политический сигнал о поддержке нашей страны.



Дмитрий Кулеба на подписании Договора о дружбе и сотрудничестве / Фото МИД

В то же время среди стран-членов АСЕАН был полный консенсус по присоединению Украины к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Таким образом, приглашение Украины на саммит свидетельствует не только о политической поддержке Украины на фоне российской агрессии, но и о том, что все страны АСЕАН видят в нашем государстве перспективного экономического партнера. Кулеба особо подчеркнул, что "АСЕАН – это группа из десяти стран, которые совокупно составляют пятую крупнейшую экономику мира".

Что такое АСЕАН и какие страны туда входят АСЕАН – международная ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в состав которой входят: Бруней, Вьетнам, Мьянма, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины.



В рамках АСЕАН обсуждают и реализуют совместные планы развития Южно-Азиатского региона и вопросы сотрудничества с другими странами мира. На полях АСЕАН рассматриваются текущие экономические и политические перспективы, а также проблематика экологии и безопасности в регионе и мире.



Страны АСЕАН на карте региона

При этом в Хартии АСЕАН, которая распространяется и на Договор о дружбе и сотрудничестве, прямо прописаны положения о соблюдении прав человека, развитии торговли, уважение принципов территориальной целостности, суверенитета и невмешательства во внутренние дела, а также продвижение дружеских отношений с Европейским Союзом.

, несмотря на значительную удаленность Украины от Южно-Азиатского региона, как территориальную, так и культурную, мы имеем оченьВедь договор внутри АСЕАН позволил преодолеть множество споров между региональными государствами и справиться с последствиями многих войн, от которых страдал весь регион еще в прошлом веке.

На фоне этого проблема российского вторжения в Украину для многих членов АСЕАН выглядит очень близкой, ведь они также сталкивались с безосновательной войной против собственного образа жизни и вмешательства в их внутренние дела со стороны иностранных государств.

Как Украина расширяет экономическое сотрудничество с Азией

Развитие экономического сотрудничества и цифровизация стали одним из приоритетных направлений, которые обсуждались на встречах между украинской делегацией и представителями стран-членов АСЕАН.

! У Украины есть мощный опыт в развитии цифровых государственных услуг на базе платформыи тем уникальным опытом, которым Украина может поделиться с новыми азиатскими партнерами.В МИД отмечают, что

Долгое время почти все взаимодействие между Украиной и АСЕАН сводилось больше к сельскохозяйственной продукции, что, безусловно, является основным экспортным товаром Украины, но все же не единственным. Общий товарооборот со странами АСЕАН сегодня составляет всего 3,3 миллиарда долларов, а треть из него – экспорт украинского зерна.



Основные категории экспорта и импорта Украины со странами-членами АСЕАН / Коллаж 24 канала

Учитывая величину совокупной экономики стран АСЕАН, эти показатели достаточно незначительны и требуют более детального изучения их потребностей с дальнейшим увеличением товарооборота в обе стороны.

Расширяя наше взаимодействие со странами Юго-Восточной Азии, мы сможем поставлять туда и высокотехнологичные товары и услуги. Во-первых, это позволит существенно увеличить общий объем торговли и доходов Украины, а во-вторых, избавиться от образа чисто аграрной страны, которая способна поставлять только пищевые продукты.

Сотрудничество в бизнес-сфере также стало топ-темой во время визита украинской делегации в АСЕАН. При этом накануне поездки МИД провел опрос среди украинского бизнеса относительно того, какие направления могли бы быть наиболее перспективными и привлекательными для Украины.



Встреча Дмитрия Кулебы и генсека АСЕАН Дато Лим Джок Хоя / Фото МИД

Для подготовки поездки на АСЕАН, МИД Украины привлек программу NAZOVNI, объединяющую дипломатию и бизнес, и, по словам спикера МИД Олега Николенко, у АСЕАН также есть подобная система под названием Access.

В Азии министр Кулеба говорил о политической и военной поддержке Украины. Он также обсуждал шаги по созданию новых возможностей для украинского бизнеса, увеличению объемов торговли и продвижению украинских IT-продуктов. В частности, генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой выразил заинтересованность в украинском опыте цифровизации государственных услуг и функционировании системы МИД NAZOVNI. Интеграция NAZOVNI с азиатской системой Access позволит украинским экспортерам выходить на рынки АСЕАН, а странам-членам ассоциации взаимодействовать с рынком Украины,

– объяснил спикер МИД Украины Олег Николенко в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

Политическая и практическая поддержка АСЕАН: почему это так важно для Украины

Политическая поддержка Украины сейчас, возможно, даже важнее экономического сотрудничества, ведь бизнес-контакты и развитие экономических связей – это больше о будущем, а поддержка на дипломатическом уровне может иметь решающее значение уже сейчас.

Тесные политические связи и взаимопонимание Украины с государствами Юго-Восточной Азии могут существенно усилить поддержку украинских предложений и резолюций в международных организациях, таких, как ООН, а также усилить экономическую и политическую изоляцию России, что является одним из мощных рычагов давления для принуждения России к мира.

Саммит АСЕАН стал прекрасной возможностью для личных встреч с представителями стран региона. В отличие от продолжавшегося несколько недель африканского турне, в Азии удалось обсудить перспективы будущего партнерства в довольно сжатые сроки, ведь саммит АСЕАН собрал всех представителей этих стран в одном городе – камбоджийском Пномпене.

Дмитрий Кулеба встретился почти со всеми министрами иностранных дел, присутствовавшими на саммите. В общей сложности глава МИД Украины провел 13 двусторонних встреч. Министр проговорил политическую поддержку нашего государства, украинские резолюции в ООН, а также то, как война в Украине затрагивает интересы стран АСЕАН. Поездка в Камбоджу позволила более подробно объяснить азиатским партнерам, что именно происходит в нашей части мира,

– рассказал Олег Николенко о работе делегации в рамках АСЕАН.

При этом российская захватническая война против Украины напоминает многим государствам этого региона об их старых ранах. Некоторые из этих стран в прошлом тоже сталкивались с иностранным вторжением и осознают, как это – в одиночку бороться с гораздо более сильным врагом, пришедшим на твою землю.

Дмитрий Кулеба заявил, что целые поколения людей помнят войну в своих странах и то несчастье, которое она может принести, поэтому в обществах стран-членов АСЕАН существует полное понимание нашей ситуации, а Украина воспринимается особенно положительно.

Люди знают Украину, знают президента Зеленского, молодежь им восхищается как своим героем,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также рассказал азиатским коллегам о мощном контрнаступлении ВСУ, благодаря которому удается деоккупировать большие объемы украинских территорий. А также о наших успехах на фронте, что способствует пониманию проблем Украины со стороны государств региона.

Некоторые даже не могут понять, как нам удаются эти победы, как нам удается бить россиян и освобождать нашу территорию. Потому что в их сознании это в принципе невозможно. Я им объяснял – мы не боимся, мы оставили свой страх и именно поэтому мы верим в победу, и мы обязательно победим. А ведь вы должны для себя выбирать, где вы хотите быть – на стороне победителей или проигравших. Для некоторых это понятный сигнал. Для некоторых это страшно – потому что они инвестировали в отношения с Россией,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Следует отметить, что АСЕАН отмечает безъядерный статус своего региона, то есть зону, свободную от ядерного оружия. Внутри самой ассоциации еще продолжаются определенные дискуссии по этому вопросу, однако общий тренд по противодействию распространению ядерного оружия в мире среди членов АСЕАН достаточно очевиден. В этом контексте нападение ядерного государства России на безъядерную Украину с постоянными угрозами применить такой тип вооружения создает критически негативный прецедент для всего региона.

Почему ядерный вопрос для Азии так же важен, как и для Украины Дело в том, что в случае реального применения ядерного оружия против Украины это может спровоцировать подобную активность среди ядерных государств Азии, которые также захотят поднять какие-то старые, по их мнению, нерешенные вопросы и под угрозами ядерного удара достичь своих политических или военных целей. То есть поддержка со стороны АСЕАН и смежное дипломатическое давление на Россию выгодно и этим странам тоже.

Однако Россия все еще имеет статус стратегического партнера АСЕАН на уровне ЕС, Китая и Индии. В этом году к стратегическому партнерству присоединились и США, что свидетельствует о попытке ассоциации маневрировать между полностью противоположными сторонами.

В отличие от остальных стратегических партнеров ассоциации, Россия сегодня становится очень токсичной для дальнейшего сотрудничества, и, вероятно, когда мировая изоляция России достигнет своего пика, в АСЕАН также откажутся от дальнейшего сотрудничества с Москвой, или по крайней мере ограничат эти контакты.

Первые результаты встреч на полях АСЕАН

Пока еще рано говорить об единогласной поддержке Украины со стороны АСЕАН на всех уровнях. К сожалению, учитывая игнорирование региона в течение длительного времени, все спорные вопросы невозможно решить за несколько дней, так что впереди еще много работы.

Впрочем, визит украинской делегации на АСЕАН показал те пути, по которым Украина может начать продвигать свои интересы в Азии уже сегодня. В то же время это касается и стран, которые сейчас закрыты или сталкиваются с определенными сомнениями. А это требует налаживания дополнительных контактов и усиления дипломатического взаимодействия.

Уже на саммите АСЕАН президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Индонезии Василия Гамянина новым постоянным представителем нашего государства при АСЕАН. В дальнейшем именно он будет определять приоритетные направления в экономическом и политическом сотрудничестве со странами-членами АСЕАН и искать пробелы в работе украинского дипведомства в этом регионе.

после ряда встреч с украинской делегацией инициировала не только символические, но и практические меры по поддержке Украины.Камбоджа, которая долгое время страдала от войны, имеет в этом направлении мощный опыт и необходимое оборудование, поэтому такая поддержка сегодня крайне необходима Украине.



Встреча Дмитрия Кулебы с Энтони Блинкеном на полях саммита АСЕАН / Фото МИД

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба в рамках саммита провел встречи и с традиционными партнерами и союзниками Украины, в частности, государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили поддержку Украины со стороны США и атаки России на критическую инфраструктуру Украины.

В целом поездка главы МИД на саммит АСЕАН была полезна и тем, что Дмитрий Кулеба смог встретиться там и с нашими традиционными западными партнерами: главами дипведомств США и Канады. На встрече с Блинкеном министр поднял вопрос дальнейших поставок современного оружия для Украины,

– заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Украина продолжит открывать для себя новые горизонты

В целом, стратегия Украины по расширению сотрудничества с разными регионами мира имеет значительные успехи, хотя находится только на начальном этапе.

При этом развитие этих контактов не останавливается только на одном визите министра Кулебы в тот или иной регион. Представитель МИД Украины Олег Николенко анонсировал ближайшие планы ведомства по расширению сотрудничества Украины с миром. В них входит вторая часть визитов главы МИД в Африку, а также взаимные визиты с азиатскими странами, то есть представители этих государств должны также посетить и Украину.

МИД также готовит стратегию развития отношений с Латинской Америкой. Президент Украины активно общается со своими латиноамериканскими коллегами, уже состоялось несколько визитов, в том числе приезд президента Гватемалы в Украину. Дмитрий Кулеба также ведет телефонные разговоры с министрами стран Латинской Америки. Он также впервые в истории выступил на совещании послов в регионе – перед послами Гватемалы, которым рассказал о ситуации в Украине и агрессии России,

– подчеркнул Олег Николенко.

В МИД Украины отмечают, что сегодня уже можно просмотреть заинтересованность Украиной со стороны государств Латинской Америки, а пути дальнейшего сотрудничества становятся все более открытыми, что позволяет доработать стратегию Украины по этому региону и начать активное взаимодействие.