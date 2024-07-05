Байден сформировал коалицию: как президент США может повлиять на НАТО

В Вашингтоне 9 – 11 июля состоится саммит НАТО. Вероятно, Украина там не получит прямого приглашения в Альянс, однако страны-члены продолжат поддерживать наше государство.

Об этом 24 Каналу рассказал, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк, отметив, что несмотря на перипетии в США, касающиеся предстоящих выборов, Джо Байден официально заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предвыборной гонки. Это хорошая новость для Украины.

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Интересы Украины

Юрий Романюк отметил, что сейчас в национальных интересах Украины, чтобы на выборах в США победил Байден. По его мнению, оппонент действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является противником Украины и сторонником России.

Трамп помогает России выиграть войну против Украины, а Владимир Путин в обмен на это способствует, чтобы он пришел к власти. Все российское киберпространство сейчас занимается этим,

– подчеркнул он.

Какое значение саммита НАТО для Украины

В этом году будет 75 годовщина со дня создания НАТО. Это юбилейный саммит Альянса, который Байден хочет использовать накануне избирательной кампании, чтобы показать, что он мощный лидер.

Байдену удалось сформировать коалицию союзников вокруг США для поддержки Украины в войне против России,

– сказал председатель общественной организации "Украина в НАТО".

По мнению Юрия Романюка, Украина во время саммита НАТО не получит прямого приглашения в Альянс, пока продолжается горячая фаза войны. Однако нашему государству могут предоставить всю необходимую военную помощь.

"Сейчас Украина сталкивается с самой большой проблемой – отсутствие вооружения и тяжелой техники во вновь созданных бригадах. В НАТО недавно приняли решение о выделении 40 миллиардов евро в 2025 году для поддержки Украины в вооруженной войне. Если в США победит Трамп, то Украина будет иметь гарантированное финансирование на следующий год", – подчеркнул он.

Романюк подытожил, что в целом саммит НАТО для Украины должен быть положительным.