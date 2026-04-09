"Был важен, как Крымский мост": какую редкую цель уничтожили СОУ в Крыму и к чему там готовятся

Оккупированный Крым едва ли не каждую неделю страдает от ударов украинских военных. На днях там поразили редкий паром. Эксперты говорят, что его уничтожение будет иметь последствия и на фронте.

Спецназовцы ГУР смогли "достать" последний железнодорожный паром в Керчи. Однако критической для врага является не только эта единичная потеря, но и систематические атаки Сил обороны. Специально для 24 Канала эксперты разобрали удар по парому "Славянин" и рассказали, почему обстрелы Крыма стали более частыми и на что они указывают.

Чем особенный паром "Славянин", который уничтожило ГУР?

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что паром "Славянин" уже подвергался атакам со стороны Украины. Однако на этот раз бойцам ГУР удалось полностью уничтожить уже последний железнодорожный паром в Керченском проливе.

Это суперпоражение. Дело в том, что со стороны Краснодарского края подвозят и технику, и боекомплекты, и живую силу и тому подобное. Далее все, что двигалось по железной дороге, заезжает на этот паром и едет в Керчь. Там все отгружают, а потом груз едет ближе к линии фронта. Конечно, это очень влияло на поле боя. А сейчас перевозить технику не будет чем,

– подчеркнул Андрющенко.

На паромы у россиян были грандиозные планы еще с 2022 года. Тогда оккупанты обещали, что из Ейска и Ростова-на-Дону в порты Мариуполя и Бердянска будут ходить паромы, соединив через Азовское море оккупированные территории с российскими.

Однако с тех пор состоялся ряд ударов по Крымскому мосту, и все паромы стали обслуживать потребности российской армии. Ведь использовать Крымский мост для важных перевозок россияне боятся до сих пор.

"Этот паром сверхважный, ведь он еще и железнодорожный. Таких у россиян немного. Это серьезное поражение, оно в определенной степени может сравниться с ударом по Крымскому мосту. К тому же поразить паром – в целом сложная задача. Он ходит по глубине, и хоть является большим, но поразить его в движении на таком расстоянии – еще тот вызов", – объяснил Андрющенко.

Также, по мнению Андрющенко, помочь осуществить атаку могли и украинцы на оккупированных территориях. Ведь удары наносить не с воды, а с воздуха. Однако, даже если это не так, увеличение атак по Крыму и других землях, что захватили россияне, может поспособствовать активизации движения сопротивления. В конце концов, одно связано с другим, поэтому, считает Андрющенко, вскоре результативных поражений станет еще больше.

Какова главная задача ударов по полуострову?

Атаки по временно оккупированному Крыму за последнее время действительно выросли и вышли на новый уровень. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что системный характер ударов означает лишь одно.

С начала этого года Украина проводит наступательные действия с воздуха на оккупантов в Крыму. Собственно, мы выполняем решение Генассамблеи ООН о демилитаризации Крыма в связи с незаконной оккупацией. Поэтому Силы обороны проводят наступательно-воздушную кампанию с помощью дронов и других средств, чтобы очистить Крым от оккупантов,

– подчеркнул военный.

Едва ли не каждую неделю появляются официальные данные от Генштаба ВСУ, которые подтверждают поражение военных целей на полуострове, среди которых: ЗРК, объекты ВПК, которые обеспечивают работу и логистику российских войск.

По логистике – то это одна из приоритетных целей для Сил обороны, ведь из Крыма россияне усиливают свои группировки на левобережье Херсонской области, в Запорожской области и тому подобное.

"Чтобы лишить врага возможности использовать Крым как большую военную базу, мы принимаем реальные шаги. Одним из них является уничтожение парома "Славянин", которым активно пользовались россияне. Идеально дойти до ситуации, при которой логистика будет настолько затруднена для оккупантов, что они просто не смогут использовать Крым для своего усиления", – подчеркнул Мусиенко.

Боевая работа Сил обороны и безопасности будет продолжаться и дальше. Поэтому России будет становиться все сложнее на поле боя, ведь плохая логистика отразится на боеспособности российских группировок вдоль линии фронта.

К чему готовятся Силы обороны в Крыму?

Журналист и блогер Роман Цимбалюк подчеркнул, что в Крыму все, очевидно, идет не по плану Владимира Путина. Там украинские военные взялись не только за уничтожение различных кораблей, но и нефтебаз. В частности, недавно под ударами оказалась нефтебаза в Феодосии. Кроме нее "минуснули" и РЛС "Зоопарк", ЗРК "Бук" и ЗРК "Тор", которые должны были бы защищать этот объект.

"Мы видим, что комплексов ПВО в Крыму фактически не осталось. Те, которые остались, не то что нефтебазы защитить не могут, они не могут защитить самих себя. Поэтому наши воздушно-дронные операции имеют колоссальный эффект", – подчеркнул Цимбалюк.

Интересно! Соучредитель украинской технологической компании BlueBird Tech Валерий Зарубин объяснил, что стратегия украинских ударов, в частности, по оккупированным территориям заключается в первоочередном уничтожении систем ПВО. После этого поражают уже конкретные цели, у которых не осталось воздушной защиты.

Журналист также отметил, что Силы обороны вполне могут сделать россиян на оккупированном полуострове беззащитными. Однако, чтобы вернуть эту территорию, необходимо провести наземную операцию.

"Мы к этому готовимся. После таких точечных ударов полетят самолеты с бомбами, и они начнут убегать. Защиты больше не будет", – подытожил Цимбалюк.

Что сейчас происходит в Крыму: главное