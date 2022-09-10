Украина начала помогать Польше в сфере энергетики: первым символически станет Жешув

Украина будет помогать Польше в энергетической сфере по просьбе страны. Для этого президент Владимир Зеленский поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув.

Об этом глава государства рассказал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Владимир Зеленский отметил символичность того, что первым помощь от Украины получит именно Жешув.

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Президент сообщил, что реконструкцию линии передач от Хмельницкой АЭС в Жешув должны завершить до 8 декабря. Владимир Зеленский подчеркнул, что символично то, что помощь от Украины первым получит именно Жешув. Именно этот город стал первым, получившим звание города спасателя.

Поручил ускорить реконструкцию линии электропередачи от Хмельницкой АЭС в польский город Жешув – первый город-спасатель. Спасибо тебе, Жешув. Напомню, что это особое звание было присвоено Жешуву еще весной за очень весомую помощь Украине. Должны завершить до 8 декабря эту реконструкцию и обеспечить Польшу необходимым объемом электричества,

– подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны при условии обеспечения нормального контроля Украины над Запорожской АЭС, над чем сейчас работает наша страна.

Кроме электроэнергии Украина планирует помочь Польше и энергетическим углем. Президент поручил Кабмину проработать возможность срочных поставок стране 100 тысяч тонн энергетического угля уже сейчас. Зеленский отметил, что у нас оно в достаточном количестве, потому мы можем оказать помощь Польше.

Что этому предшествовало

9 сентября в Киев прибыл с визитом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. В вечернем обращении в тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Польша обратилась к Украине за энергетической помощью и наша страна не может отказать в этом, ведь Польша активно помогает нашей стране с первого дня полномасштабного вторжения, в том числе и приняла наибольшее количество беженцев.

Вечернее обращение Владимира Зеленского: смотрите видео