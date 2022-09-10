Про це глава держави розповів під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський зазначив на символічності того, що першим допомогу від України отримає саме Жешув.

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Як Україна допомагатиме Польщі готуватися до зими

Президент повідомив, що реконструкція лінії передач від Хмельницької АЕС до Жешува мають завершити до 8 грудня. Володимир Зеленський підкреслив, що символічним є те, що допомогу від України першим отримає саме Жешув. Саме це місто стало першим, яке отримало звання міста рятівника.

Доручив прискорити реконструкцію лінії електропередачі від Хмельницької АЕС до польського міста Жешува – першого міста-рятівника. Дякую тобі, Жешуве. Нагадаю, що це особливе звання було присвоєне Жешуву ще навесні за надзвичайно вагому допомогу Україні. Маємо завершити до 8 грудня цю реконструкцію й забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики,

– наголосив президент.

Зеленський також відзначив, що постачання електроенергії до Польщі можливе за умови забезпечення нормального контролю України над Запорізькою АЕС, над чим зараз працює наша країна.

Крім електроенергії, Україна планує допомогти Польщі й енергетичним вугіллям. Президент доручив Кабміну опрацювати можливість термінового постачання країні 100 тисяч тонн енергетичного вугілля вже зараз. Зеленський відзначив, що у нас воно в достатній кількості, тому ми можемо надати допомогу Польщі.

Що цьому передувало

9 вересня до Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. У вечірньому зверненні того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Польща звернулася до України по енергетичну допомогу й наша країна не може відмовити у цьому, адже Польща активно допомагає нашій країні від першого дня повномасштабного вторгнення, зокрема й прийняла найбільшу кількість біженців.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського: дивіться відео