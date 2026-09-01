Становится полностью опасным: Украина начинает кампанию блокирования неба России

Президент Зеленский вечером 1 сентября предупредил Россию о том, что ее воздушное пространство становится опасным. Он отметил, что хотя российские власти об этом не сообщают, как положено, но российское небо де-факто будет закрываться.

Об этом говорится в сообщении президента Зеленского.

О чем предупредил Зеленский Россию

С начала полномасштабной агрессии Россия пыталась заблокировать украинские порты, и из-за российских ударов по Украине у нас закрыто небо для гражданской авиации.

Также россияне постоянно наносят удары по дорогам, железным дорогам, университетам, предприятиям, школам и церквям.

Для России все, что есть в Украине, – мишени.

Мы не выбирали войну, и мы точно не хотели этой эскалации. Это исключительно желание России, желание Путина затягивать войну и увеличивать масштаб ударов, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно российская агрессия сделала небо Украины, Европы и даже самой России опасным, ведь именно оттуда полетели первые ракеты и дроны.

Эта эскалация не может и не будет ограничиваться только территорией Украины. Вполне естественно и справедливо, что ее последствия будут ощущаться и в России, в частности в российском небе, которое уже является и станет еще большим пространством для наших дронов, наших ракет, которые активно и справедливо действуют в ответ на российскую войну, в ответ на российские удары. И мы пользуемся своим правом на самооборону – наносим удары по российским военным целям и той части экономики, которая работает на войну. Это наша защита,

– отметил президент.

Он предупредил каждую авиакомпанию, которая до сих пор использует российское воздушное пространство, каждого страховщика и всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами, что российское небо становится полностью опасным.

Украина не представляет угрозы для гражданской авиации как таковой, ни для одного гражданского самолета. Просто дроны в небе России будут так многочисленны, что на это нужно обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: война, развязанная Россией, закрывает ее небо, – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хочет гибели невинных людей, поэтому предупреждает партнеров: в небе России больше нет безопасных моментов.

Важно, чтобы это услышали послы государств, работающие здесь, в Украине, и послы, работающие в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши институты предоставят международным организациям полную информацию об опасностях в российском воздушном пространстве. Гражданской авиации среди дронов не место,

– заявил глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина – страна мира. Она уважает стремление своих партнеров помочь положить конец этой войне и поддерживает каждую такую попытку.

В частности, когда США обратились с просьбой сделать паузу в ударах по Москве и Петербургу 25, 26 и 27 августа. Украина сдержала обещание, но в это время Россия продолжала проводить атаки против украинских городов.

Когда к нам обратится другая мировая держава с просьбой установить паузу в ударах на определенное время в направлении Владивостока – мы и это обеспечим. Сейчас готовятся новые встречи в Москве – мы это учтем, – добавил президент.

В интересах дипломатии и переговоров, когда партнеры будут обращаться с этим запросом, Украина обеспечит очистку российского неба от дронов в определенные промежутки времени и в определенных направлениях.

Безопасность в небе России вернется. Вернется тогда, когда начнется настоящее движение к миру. Небо над Россией сейчас для дронов. Не для гражданской авиации. Пока идет война. Важно, чтобы мир способствовал ее завершению,

– подытожил Зеленский.

К слову, в Fire Point 1 сентября анонсировали новые удары по России ракетами "Фламинго". В сети появилось видео, на котором розовый фламинго говорит о том, что оккупанты за лето "не усвоили кармический урок" и анонсирует "встречу в суде Божьем".