Украина национализировала более 170 заправок Glusco, которую связывали с Медведчуком

Правительство приняло документ, согласно которому заправки Glusco будут принадлежать "Нафтогазу". Речь идет о 172 объектах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение поможет дефициту горючего.

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"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", – сказал Шмыгаль.



Правительство принимает решение национализировать Glusco / Фото Правительственного портала

Украине нужна энергетическая независимость

Шмыгаль подчеркнул, что одним из главных факторов обновления Украины является ее полная энергетическая независимость. Прежде всего, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы полностью обеспечивать свои потребности.

Мы доказали, что способны не только самостоятельно обеспечить себя электроэнергией, но и экспортировать ее в Европу. Это особенно актуально после присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что недавно государственное предприятие "Укргидроэнерго" начало поставлять электроэнергию в Молдову. Также для экспорта украинской атомной энергии планируется возобновить работу линий электропередач с Польшей. Шмыгаль считает, что это позволит Европе поскорее отказаться от российского газа.

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