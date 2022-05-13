Украина национализировала более 170 заправок Glusco, которую связывали с Медведчуком
Источник:Правительственный портал
Правительство приняло документ, согласно которому заправки Glusco будут принадлежать "Нафтогазу". Речь идет о 172 объектах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такое решение поможет дефициту горючего.
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"У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашему государству и работать на благо нашей страны и всех украинцев", – сказал Шмыгаль.
Правительство принимает решение национализировать Glusco / Фото Правительственного портала
Украине нужна энергетическая независимость
Шмыгаль подчеркнул, что одним из главных факторов обновления Украины является ее полная энергетическая независимость. Прежде всего, речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы полностью обеспечивать свои потребности.
Мы доказали, что способны не только самостоятельно обеспечить себя электроэнергией, но и экспортировать ее в Европу. Это особенно актуально после присоединения украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E,
– отметил Шмыгаль.
Он добавил, что недавно государственное предприятие "Укргидроэнерго" начало поставлять электроэнергию в Молдову. Также для экспорта украинской атомной энергии планируется возобновить работу линий электропередач с Польшей. Шмыгаль считает, что это позволит Европе поскорее отказаться от российского газа.
Другое арестованное имущество Медведчука: последние новости
- Государственное бюро расследований 5 мая сообщило, что они провели 6 обысков у родственников Виктора Медведчука и его соратника Дмитрия Козака. До этого обыски проводились еще 27 апреля. На арестованных счетах было более 40 миллионов гривен.
- Следователи работали на шести объектах, один из которых на Киевщине, а другие на Львовщине. Денежные средства и имущество, которые Медведчук и Козак получили незаконно, пойдут на нужды украинской армии.
- Также в ГБР рассказали, что арестовали более 100 автомобилей, земельные участки и здания. Стоимость всего составляет более 80 миллионов гривен.