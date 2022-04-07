Украина национализирует российские корабли, находящиеся на ремонте в Измаиле

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о судьбе находящихся на ремонте в Измаиле российских судов. Корабли оккупантов решили национализировать в пользу Украины.

Украина принудительно изымет российские корабли

Об этом Марченко сообщил в своем обращении в телеграме. Украина национализирует российские корабли, находящиеся на судоремонтном заводе в Измаиле.

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Глава Одесской ОВА анонсировал соответствующее решение украинского правительства уже в ближайшее время.

Насчет кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе в городе Измаил. Вскоре Кабинетом министров будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины,

– заявил Марченко.

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