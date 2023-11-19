Украина находится в лучшей позиции в вопросе дронов, чем Россия, – Игнат

Юрий Игнат рассказал, что наше государство находится в лучшей позиции по вопросу дронов по сравнению с Кремлем. В воздушных силах рассказали, что ВСУ помогает западная поддержка.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, что, несмотря ни на что, Россия зимой может делать все же акцент на дронах. По словам чиновника, у нас есть средства противодействовать вражеским беспилотникам, пишет 24 Канал.

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Что сказал Игнат о дронах

Дронов много не бывает, нужно наращивать эти системы. Мы, возможно, даже в лучшей позиции, чем та же Россия, потому что имеем доступ к западным технологиям,

– заявил Игнат.

По его словам, именно поддержка западных партнеров позволяет Вооруженным Силам Украины увеличивать производство ударных дронов.

"Именно количество ударных беспилотников позволит нам тревожить Россию на ее территории, как они терроризируют нас", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат заверил, что:

Россия в будущих атаках может делать акцент на дронах, поскольку враг не имеет достаточного количества ракет, как было в прошлом году;

Силы обороны Украины усиливаются системами ПВО, которые могут рационально уничтожать "Шахеды". Речь идет о Gepard и мобильных огневых группах.

Юрий Игнат отметил, что мобильные группы могут "рационально" уничтожать российские дроны. Буквально в ночь на 18 ноября две трети "Шахедов" уничтожили бойцы мобильных огневых групп.

Дания передала Украине уникальные морские БПЛА SeaBat

Дания передала Вооруженным Силам Украины многолучевой эхолот SeaBat T51, производимый компанией Teledyne Marine (Дания).

Начальник гидрографической службы Военно-морских сил ВСУ, капитан 1 ранга Роман Гончаренко рассказал, что автономный гидрографический комплекс оборудован многолучевым эхолотом, который:

предназначен для съемки рельефа дна;

даст ВСУ ситуационно понимать, что происходит под водой;

может обнаруживать подводные объекты, что важно для военных моряков.

Роман Гончаренко пояснил, что эта техника значительно усилит возможности в изучении морского дна, что иногда имеет решающее значение для безопасности мореходства и защиты окружающей среды.