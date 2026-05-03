Теперь КАБов будет лететь меньше, – летчик-инструктор о феерическом уничтожении Су-57 и Су-34

Россия понесла существенные потери в составе своей авиации, ведь во время атаки на аэродром "Шагол" были поражены современные истребители Су-57 и Су-34. Украинские дроны, чтобы нанести этот удар преодолели расстояние примерно в 1700 километров, потому что аэродром расположен в российском Челябинске.

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Челябинск расположен на южном Урале. Аэродром "Шагол" – один из важнейших вражеских военных объектов в этом регионе.

Какие задачи выполняли пораженные российские самолеты Су-34 и Су-57?

Военный эксперт считает, что самолеты Су-34 и Су-57 имеют большое значение для россиян, поэтому их уничтожение важно.

"Прежде всего Су-34 – это машина, которая может работать КАБами. Для нас это страшное оружие, потому что у врага они есть в большом количестве. Поэтому теперь КАБов будет лететь меньше. Если эти самолеты поражаются даже на таком расстоянии, то соответственно уменьшается и количество таких машин, и количество их вылетов", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Обратите внимание! Командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о поражении 25 апреля боевых российских самолетов на аэродроме "Шагол" в Челябинске. Он расположен в глубоком тылу, на расстоянии примерно в 1700 километрах от государственной границы Украины. В результате атаки были поражены два истребителя пятого поколения Су-57, один истребитель-бомбардировщик Су-34, а также еще один самолет семейства "Су" пока неизвестной модификации. Степень повреждений самолетов разная – от частичных до более тяжелых.

Также Су-57 является одним из ведущих российских истребителей. У россиян их немного, по словам летчика-инструктора, и на линию фронта они их не выводят. В основном враг использует Су-35. Однако Су-57 – является довольно опасным самолетом, поэтому если есть возможность его поразить или уничтожить, надо это делать.

"Очевидно, что нашли возможность. 1700 километров – это очень большое расстояние. Это – южный Урал, и если смотреть от Екатеринбурга в сторону Казахстана – это почти на уровне Орска Оренбургской области. По нему тоже было отработано. Орск расположен непосредственно на реке Урал, на северном берегу, а Челябинск – чуть северо-восточнее", – подчеркнул Роман Свитан.

Стоит знать. Су-34 может быть носителем, в частности КАБов. Этот самолет способен наносить удары на расстоянии до 1000 километров. Он может поражать цели, не входя в зону действия ПВО Украины.



По Су-57, то этот современный самолет может как уничтожать в воздухе самолетов противника, так и наносить удары по наземным целям. Он может использовать высокоточное оружие и действовать в условиях активного противодействия ПВО.

В то же время распространяется информация, что удар был якобы отработан со стороны Казахстана. По мнению военного эксперта, исключать такую возможность нельзя. Например, на территории Казахстана могли находиться конфиденты украинских спецслужб или сами казахи и отработали.

Украинские силы поразили армейскую авиацию врага: почему это важно?

29 апреля Украина поразила два российских вертолета Ми-28 и Ми-17 на полевой площадке в Воронежской области, которая расположена на расстоянии более 150 километров от линии фронта. По мнению главного редактора Defence Express Олега Каткова, важен даже не только сам этот удар, но и расстояние, на котором он произошел. Ранее враг мог отодвигать такие площадки подскока в тыл и считать их относительно безопасными. А теперь атакуются уже и те места, откуда должны были прикрывать армейскую авиацию от украинских средств поражения.

Важное следствие таких ударов в том, что российская армейская авиация постепенно отжимается глубже от линии боестолкновения. Это означает, по мнению Каткова, что "российские вертолетчики должны потратить больше времени просто на то, чтобы долететь до линии фронта". Соответственно на боевые действия они потратят меньше времени.