Вывод из строя моста в Новоазовске через реку Грузский Еланчик, поврежденного Силами обороны, может привести, в частности, к блокаде оккупированного Крыма. Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, как Украина постепенно движется к выполнению этой задачи.

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Самое важное — даже не уничтожение мостов

Свитан подчеркнул, что действия, проводимые Силами обороны, направлены на то, чтобы вернуть Украине временно оккупированный Крымский полуостров.

Как украинские силы могут перерезать логистику Крыма: смотрите видео

"Сейчас у нас есть возможность освободить Крым небольшими силами с фланга, уничтожая логистику врага различного уровня. Также нужно учитывать, что через месяц – полтора российские резервы начнут двигаться в сторону линии фронта. Поэтому чем раньше мы уничтожим вражескую логистику, тем лучше. Это очень грамотный подход", – отметил военный эксперт.

Стоит знать. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что украинские силы в ночь на 15 июня нанесли удар по мосту через Грузский Еланчик в Новоазовске. Во время атаки на переправе находились грузовики. По словам Андрющенко, мост был отремонтирован оккупантами в 2024 году с целью увеличения грузопотока. Он считает, что если удастся, в частности, этот мост "вывести из уравнения логистики", то в блокаде окажутся не только Крым, но и Мариуполь.

Если удастся отрезать Крым от снабжения, то российских военных и их баз там не останется. Потому что, по его словам, с военной точки зрения Крым не является самодостаточным, и для его обеспечения требуются очень большие ресурсы, поставляемые с материка.

Поэтому удары по мостам должны продолжаться, но они должны быть постоянными, а их география должна расширяться. К тому же россияне в районе любого моста могут соорудить, например, понтонную переправу. Но и над ней также нужно будет работать, потому что основная задача — даже не уничтожение мостов, а уничтожение логистики,

– отметил Роман Свитан.

Полковник ВСУ в запасе добавил, что такие удары должны быть столь же постоянными, как и атаки по российским нефтяным объектам.

Отметим, что в последнее время усилились удары Украины по мостам, соединяющим временно оккупированный Крым с Херсонской областью. В Defense Express отмечают, что украинские силы используют для ударов по мостам беспилотники FP-2 и "Бегемот". Однако эти средства не настолько мощны, чтобы полностью разрушить переправы. При этом дроны могут повредить мосты до такого состояния, что они станут непригодными для проезда тяжелой техники.

Тогда россияне будут использовать понтонные переправы, но они еще более уязвимы для поражений, и по ним может не пройти определенная техника.

Поэтому удары украинских военных по мостам влияют на логистику противника, замедляя поставки, создавая большие очереди из грузовиков и фур.