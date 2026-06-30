Путин теряет контроль: британский журналист объяснил, как атаки Украины влияют на россиян

Украина продолжает наносить удары по территории России. Но в последнее время последствия войны ощущают на себе и жители Москвы и Московской области. И это может иметь серьезные последствия.

️В то же время атаки Украины на Москву и Санкт-Петербург могут склонить Дональда Трампа к мысли, что Владимир Зеленский – сильный лидер, а Владимир Путин теряет позиции и власть. Об этом 24 Каналу рассказал британский журналист, публицист и издатель Питер Дикинсон, отметив, что президенту Украины удается создать именно такой образ главы Кремля.

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Путин получает очень четкие сигналы

Дикинсон напомнил, что Путину пришлось сделать парад 9 мая в Москве менее масштабным, чем в предыдущие годы, из-за угрозы атаки украинских дронов.

Он был вынужден пойти на такой шаг, потому что не мог защитить Москву и попросил Трампа убедить Украину не атаковать парад. Это огромное унижение для любого российского лидера, особенно такого, как Путин,

– отметил журналист.

Позже состоялся экономический форум в Санкт-Петербурге, который является вторым по значимости событием года для Путина. Но в день открытия над городом появились огромные столбы дыма – снова из-за ударов украинских сил. Также произошла атака на крупнейший НПЗ Москвы, и если Россия не способна защитить такой стратегический объект в столице, то, по его словам, что она вообще может защитить.

Поэтому сигналы очень четкие. Путин теряет контроль над войной и выглядит все слабее. И Трамп это поймет. Это же осознают европейцы, украинцы, а также россияне, потому что они умеют читать между строк,

– подчеркнул публицист.

Россияне, уверен Дикинсон, теперь понимают, что им постоянно лгут. Некоторые из них раньше этого не осознавали, но теперь они не могут это отрицать. Они начинают прозревать и говорят: "Что вообще происходит? По Москве наносят удары, а нам говорят, что мы побеждаем".

Атаки на Москву – самые болезненные для Кремля: смотрите видео

В то же время важно понимать, что Москва – это почти целая страна. Численность ее населения составляет до 14 миллионов человек. Это огромная территория, поэтому, по его мнению, даже в случае масштабного удара по конкретной цели это незначительная атака, и в Москве многие люди могли ее даже не заметить.

Однако они столкнутся с нехваткой топлива на автозаправках. Также могут возникнуть проблемы с поставками в магазины. Будут закрыты аэропорты, а рейсы – отменены. В результате возникнут потрясения и неопределенность во всех сферах. Некоторые люди испугаются, но у большинства преобладать будет чувство раздражения и, возможно, разочарования. Они будут говорить, что это усложняет их жизнь,

– подчеркнул Питер Дикинсон.

Он пояснил, что основа негласного соглашения Путина с жителями Москвы – очень привилегированной касты в России – заключается в том, что власть ведет свою войну, и она не коснется москвичей. Но теперь война уже влияет на их повседневную жизнь. И это может стать проблемой для Кремля.

Отметим, что 30 июня Московская область вновь подверглась ударам беспилотников. Под атакой оказался Центр космической связи "Дубна". Также в Дубне расположены завод "Кронштадт", производящий БПЛА, и предприятие "Радуга", изготавливающее крылатые ракеты типов Х-101/555, Х-69 и Х-59МК.