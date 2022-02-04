Украина направила Германии список необходимого вооружения, – СМИ
Источник:Süddeutsche Zeitung
Посольство Украины в Германии обратилось к немецкому правительству с официальным письмом. В нем просит предоставить оборонное вооружение и перечисляет перечень необходимого.
Соответствующую информацию об украинском списке касательно оружия издание обнародовало после того, как ознакомилось с документом.
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Украина направила Берлину список необходимого оружия
В материале отмечают, что копию письма получило и Министерство обороны. В нем есть просьба о помощи и список пожеланий. В частности, украинская сторона в письме подробно перечислила те оборонительные средства, на которые надеется от Германии.
Теперь у правительства есть список желаний, который начинается словами "боеприпасы противовоздушной и противоракетной обороны" и заканчивается "боеприпасы для пулеметов (калибры 23, 30 миллиметров),
– пишет издание.
Украина просит "немедленной помощи в срочном приобретении" зенитно-ракетных комплексов средней дальности, антидронового оружия, переносных зенитно-ракетных комплексов, электронных систем слежения, а также приборов ночного видения и камер наблюдения.
Кроме того, в списке также есть транспортные средства "с повышенной противоминной защитой" и роботы для обезвреживания взрывных устройств, а также системы дистанционного подрыва.
Среди просьб Киева – цифровые радиостанции, радиолокационные станции, разведывательные станции, подводные локаторы. Стране также нужны машины скорой помощи и противоснайперские системы, а также противоминные системы.
Подытоживая, издание отмечает, что все запросы являются "системами оружия оборонного характера". Из-за "чрезвычайно напряженной ситуации с безопасностью и угрозы российской агрессии" украинская сторона просит рассмотреть эту заявку как можно скорее.
Германия не хочет поставлять Украине оружие: что известно
- Берлин продолжает придерживаться позиции необходимости разрешения ситуации с Украиной дипломатическим путем. В Германии на официальном уровне выступают против поставок Киеву оружия для обороны в случае обострения агрессии со стороны России.
- Однако недавно министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что ее страна готова помочь Украине. В частности, доставив 5 000 защитных военных касок. Впоследствии в Германии пошли дальше и предложили Украине помощь в восстановлении бункера под Одессой.
- Министр обороны Алексей Резников 3 февраля снова обратился в Германию с просьбой не блокировать поставки оружия в Украину.
- По состоянию на 4 февраля, украинская сторона все еще не получила обещанных шлемов.
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