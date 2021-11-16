Украина направила ноту протеста из-за указа Путина о товарах из оккупированного Донбасса
Источник:МИД Украины
Украинское МИД считает указ Владимира Путина об упрощенном попадании товаров из оккупированного Донбасса на рынок России грубым вмешательством в дела Украины. Российскому МИДу направили ноту протеста.
В то же время МИД Украины рассматривает подписание Путиным указа о признании Россией так называемых "сертификатов о происхождении товаров", которые выдают на территории ОРДЛО, как нарушение законодательства Украины и норм международного права. Соответствующий указ российский президент подписал 15 ноября 2021 года.
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Указ противоречит обязательствам России
Россия целенаправленно затягивает оккупированные территории в свое экономическое, политическое, электоральное и информационное пространство. Признание "сертификатов" и одностороннее определение пунктов пропуска для перемещения товаров через временно неподконтрольный участок границы Украины это демонстрируют.
Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что подписание указа противоречит обязательствам России по:
- минскими договоренностям;
- договоренностям в рамках нормандского формата.
В то же время в МИД отметили, что указ "подваживает" усилия Германии, Франции и Украины для возобновления продуктивной работы соответствующих важных площадок по мирному урегулированию.
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Что этому предшествовало
- 15 ноября Владимир Путин поручил российскому правительству принять меры, смягчающие условия для допуска на рынки России товаров из ОРДЛО.
- Среди ответных мер – допуск товаров из ОРДЛО к госзакупкам на уровне с российскими, а также – отсутствие количественных ограничений экспорта и импорта для таких товаров.
- В то же время Путин поручил определить пункты пропуска на границе с Россией для перемещения товаров.