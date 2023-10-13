Перед зимой в Украине максимально увеличат количество мобильных огневых групп, – Умеров

В Украине максимально увеличат количество мобильных групп для противодействия российским дронам. Это один из пунктов подготовки к зиме.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. По его словам, он встретился с командующим Воздушными силами генерал-лейтенантом Николаем Олещуком, чтобы обсудить состояние противовоздушной обороны Украины и защиту объектов критической инфраструктуры.

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Должны быть максимально готовыми к зиме. Вчера во время заседания Рамштайна и двусторонних встреч призвал партнеров предоставить Украине больше систем ПВО. Отдельно обсудили вопросы зимнего периода,

– заметил Умеров.

Министр также сообщил, что ознакомился с наработками в области оснащения мобильных огневых групп (МВГ) для борьбы с дронами-камикадзе.

"Будем работать над максимальным увеличением количества МВГ для защиты наших городов", – подчеркнул он.

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