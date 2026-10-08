Удары по НПЗ – это только начало: Украина нашла новые уязвимые цели в России

Военный эксперт Роман Свитан проанализировал новую тактику ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Дальнейшее выведение из строя нефтеперевалочных терминалов способно разрушить экономику агрессора изнутри еще до военной деоккупации территорий.

Российская нефтяная система уже понесла серьезные потери, однако Украина не ограничивается ударами по НПЗ. Новые цели могут оказаться для врага не менее болезненными, ведь от них зависит работа целых цепочек поставок топлива.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан для 24 Канала проанализировал новую тактику украинских сил и объяснил, почему под ударом оказываются нефтяные узлы, хранилища, морская логистика и аэродромы. По его оценке, системное уничтожение таких объектов может существенно ослабить российскую экономику и снабжение армии.

Новая тактика ударов: от заводов до узлов распределения

Украинские силы обороны существенно изменили подход к уничтожению российской нефтегазовой инфраструктуры. Если раньше главными целями были непосредственно нефтеперерабатывающие заводы, то сейчас акцент смещается на линейно-производственные диспетчерские станции (ЛПДС).

Это сложные инфраструктурные узлы, выполняющие роль своеобразных распределительных центров – они смешивают, диспетчеризируют и закачивают различные виды топлива в магистральные трубопроводы.

Поражение таких объектов, как ЛПДС под Москвой или в Самаре, по своему эффекту равносильно уничтожению среднего нефтеперерабатывающего завода. Самарская станция является фактическим началом нефтепровода "Дружба", и ее вывод из строя парализует логистику на огромных расстояниях.

Систематические удары уже дали ощутимый макроэкономический результат. До начала активной кампании дроновых атак Россия перерабатывала около 5 миллионов баррелей нефти в сутки. Сейчас этот показатель упал ровно вдвое – до 2,5 миллиона баррелей.

Однако этого снижения пока недостаточно для полной остановки российской военной машины. Остаточных объемов хватает для обеспечения базовых инфраструктурных потребностей и передвижения оккупационной армии.

Именно поэтому следующим логичным шагом является уничтожение нефтеперевалочных терминалов и хранилищ различного уровня, чтобы создать тотальный дефицит топлива непосредственно на фронте.

Морская логистика и аэродромы под ударом

Отдельным направлением стало уничтожение морской логистики противника. Поражение надводным дроном танкера в районе Сочи продемонстрировало уязвимость российского теневого флота.

Уничтожение 100 тысяч тонн нефти, предназначенной для экспорта, создает не только прямые финансовые убытки, но и колоссальные экологические проблемы для самой России.

Важным индикатором является то, что танкер загружался в Новороссийске. Это означает, что порт продолжает работать на отгрузку, а значит, новороссийское и туапсинское направления останутся приоритетными целями для украинских беспилотных систем.

Параллельно с нефтяной инфраструктурой подвергаются ударам российские военные аэродромы, такие как "Ханская" в Адыгее и объекты в Брянской области.

Их ценность заключается не только в базировании авиации. Любой аэродром представляет собой мощный узел радиотехнических войск: там размещены обзорные и курсоглиссадные локаторы, зенитно-ракетные комплексы, склады горюче-смазочных материалов и системы связи.

Уничтожение таких объектов, особенно на московском направлении, буквально прорубает коридоры в российской системе ПВО. Вывод из строя локаторов создает безопасные маршруты для пролета украинских дронов вглубь территории России, в частности для массированных атак на столичный регион.

Экономический крах как альтернатива лобовым штурмам

Такая стратегия глубоких ударов имеет четкое военно-политическое обоснование. Вместо того чтобы тратить человеческие ресурсы в тяжелых лобовых боях за каждый населенный пункт, гораздо эффективнее спровоцировать внутренний коллапс российской экономики.

Лишение Кремля нефтедолларов и разрушение логистики заставит российскую армию остановиться из-за нехватки ресурсов.

Освобождение территорий должно происходить после того, как российская государственная машина начнет рушиться изнутри. Армия является производной от государства: если экономика не сможет финансировать войну, оккупационные войска утратят способность удерживать захваченные территории.