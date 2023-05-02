Украина будет в НАТО: Альянс послал четкий сигнал России

Путь Украины в НАТО продолжается. И у России нет права голоса в этом вопросе. Альянс передал Кремлю четкий сигнал.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина уже была бы в НАТО, если бы решение о вступлении принимал Йенс Столтенберг – генсек Альянса. Джулиан Смит – постоянная представительница Соединенных Штатов при НАТО – в эксклюзивном интервью 24 Каналу – отметила, что нет возможности присоединиться к Альянсу без Статьи 5.

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Смит подчеркнула, что присоединение Украины к НАТО – только вопрос времени.

Что касается расширения, мы сообщили Москве, что она не имеет права голоса или права вето в вопросах расширения, и этот вопрос в конечном счете остается между народом Украины и альянсом НАТО,

– заявила Смит.

Она добавила, что в НАТО уже послали России сигнал. Альянс не собирается менять свою позицию открытых дверей.

Ранее Алексей Резников заявил, что Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО. Де-факто, по словам министра обороны, Украина уже является частью пространства безопасности Альянса.