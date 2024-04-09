В Госдепе США сказали, когда сможет продвигаться процесс присоединения Украины к НАТО

Украина может присоединиться к Североатлантическому альянсу. Позиция США по этому поводу неизменна.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США. Мэттью Миллер сказал, когда именно сможет продвигаться процесс присоединения к НАТО.

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Позиция США неизменна

В конце концов, это процесс, который будет продвигаться дальше после завершения этого конфликта (полномасштабной войны – 24 Канал),

– подчеркнул представитель Госдепа.

Также спикер добавил, что позиция Соединенных Штатов по этому поводу остается неизменной в течение определенного времени.

Кроме того, отметил, что вопрос Украины обсуждался во время крайней встречи министров НАТО в Брюсселе на прошлой неделе. А еще на встрече Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы.

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Обратите внимание! Накануне госсекретарь подчеркнул, что наше государство станет членом НАТО. Цель саммита – помочь построить мост к этому.

Кстати, заместитель министра обороны США Селеста Волландер ранее заявила, что во время саммита НАТО, который состоится 9 – 11 июля, будет заложен путь к будущему членству Украины в Альянсе.