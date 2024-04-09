Про це заявив речник Держдепартаменту США. Метью Міллер сказав, коли саме зможе просуватися процес приєднання до НАТО.

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Позиція США незмінна

Зрештою, це процес, який просуватиметься далі після завершення цього конфлікту (повномасштабної війни – 24 Канал),

– підкреслив представник Держдепу.

Також речник наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо цього залишається незмінною впродовж певного часу.

Окрім того, зазначив, що питання України обговорювалося під час крайньої зустрічі міністрів НАТО в Брюсселі минулого тижня. А ще на зустрічі Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби.

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