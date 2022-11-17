Украинцам следует избавиться от обманчивых советско-российских прошивок о НАТО

У меня был разговор с интересной молодой девочкой. Она – патриотка, искренне ненавидящая оккупантов и все, что с ними связано. Говорила со мной на украинском, хотя чувствовалось, что ее родной язык – русский.

Метастазы обрусения

Все было очень классно, пока мы не остановились у мини-кофейни "Горький" и я не сказал, что вот, свиной брендинг до сих пор в Киеве. "А что тебе сделал Горький?" – спросила она. – "Может, еще и Пушкин тебе не такой?"

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Потом был разговор часа на три. Я пытался объяснить роль российской культуры в этой войне, роль русского языка в глубинном разрушении украинского этноса. Рассказывал, как российская культура превращает украинцев в россиян и заставляет воевать со своим народом за российскую империю.

Надо было видеть, как ее, бедную, крутило. Это походило на сеанс экзорцизма, где любое слово против российской культуры буквально плавило ее милое личико. У меня разрывалось сердце, но я надеялся, что вот-вот – и она поймет. Все-таки, она сознательная патриотка, а не ватница. Но нит. Российская культура настолько крепко вгрызлась в бедную девушку, что не дала логике и здравому смыслу никакого шанса. Мы вышли из кофейни и пошли в разные стороны. Россия выиграла.

То же сейчас происходит с хейтом НАТО. Миллионам людей, которым сейчас 40+, десятки лет промывали мозги агрессивным, плохим, а потом еще и никудышним блоком НАТО, который не страшен могучему СССР / России. Это не их вина, это их беда. Сейчас таких людей плющит так же, как бедную девочку. И они пишут дурню, искренне не понимая, что в их голове сидит российская пропаганда.

Правда о НАТО

1. Страны НАТО отчаянно храбры. Они не бросили нас наедине с Россией, рискуя ядерной войной, которая уничтожит весь мир.

2. НАТО не просто сильно, оно недостижимо сильно. Всего несколько десятков "Хаймарсов" изменили ход этой войны. Просто представьте себе боевую способность НАТОвской авиации и поймете, насколько это больше тех "Хаймарсов", которые сломали Россию.

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3. НАТО – оборонный союз для своих членов. Не мировой жандарм, не благотворительная организация, а клуб, где платят членские взносы. Мы не члены этого клуба, не платили взносов и последние три года максимально от НАТО морозились.

Пожалуйста, будьте мудры и выбросьте со своей головы советско-российские прошивки о НАТО. Знаю, это больно, знаю, очень глубоко сидят. Но будьте сильными, несокрушимыми. Победим только вместе с НАТО.

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